Sportverein zollt Agyemang Diawusie (†25) am Todestag Tribut

Heute jährt sich der Todestag von Agyemang Diawusie (✝25) zum ersten Mal. Zu diesem Anlass wird der talentierte Fußballprofi von seinem ehemaligen Verein SSV Jahn Regensburg geehrt. Wie RTL berichtet, drückte der Geschäftsführer des Clubs, Achim Beierlorzer, seine tiefe Trauer aus: "Wir wollen an ihn denken und ihn nicht vergessen. Wir wissen, dass Agy uns immer noch begleitet, er ist auch weiter in unseren Köpfen." Trotz des Wunsches, eng mit der Familie des Verstorbenen in Kontakt zu bleiben, gab er zu, dass die Kommunikation inzwischen selten geworden sei.

Der tragische Verlust von Agyemang hat eine tiefe Wunde im Verein hinterlassen. Auch nach seinem tragischen Tod fühlen sich die Spieler und Mitarbeiter des Vereins weiterhin stark mit ihm verbunden. Trotz des geringen Kontakts zur Familie des Verstorbenen tragen die Spieler des SSV Jahn Regensburg noch immer T-Shirts mit seiner alten Trikotnummer 24 unter ihren Trikots. Er galt als Schlüsselspieler und wurde von seinen Mitspielern und Fans geschätzt.

Der gebürtige Wiesbadener hatte in jungen Jahren bereits eine vielversprechende Karriere im Fußball eingeschlagen und spielte unter anderem bei Eintracht Frankfurt und Dynamo Dresden, bevor er bei Regensburg landete. Die erschütternde Nachricht über seinen Tod wurde Ende November 2023 bekannt. Wenige Tage nach seinem Ableben gab sein Verein dann auf der offiziellen Website seine Todesursache bekannt. Demzufolge soll der 25-Jährige "an einem plötzlichen Herztod, mutmaßlich ausgelöst durch einen viralen Infekt mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung" gestorben sein.

Getty Images Agyemang Diawusie, Fußballer

Getty Images Agyemang Diawusie im August 2023 in Bielefeld

