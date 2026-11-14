Nach Gehirn-OP sorgt sich Joe Amabile vor dem ersten MRT

Auf Joe Amabile wartet in der kommenden Woche eine Untersuchung, die ihn offenbar ziemlich beschäftigt. Erstmals seit seiner Gehirnoperation im August steht für den Realitystar eine MRT-Kontrolle an. Wie das Magazin People berichtet, sprach der 40-Jährige nun in seiner Instagram-Story offen über seine Anspannung vor dem Termin. Demnach ist er schon seit einigen Tagen nicht ganz bei sich. Trotzdem ließ er sich das gute Wetter nicht entgehen und schnürte die Laufschuhe. Danach meldete er sich mit einem ehrlichen Update bei seinen Followern. "Ich fühle mich seit ein paar Tagen ein wenig neben der Spur, aber das Wetter ist so schön, dass ich gerade laufen war. Meine erste MRT seit meiner Operation ist nächste Woche, deshalb mache ich mir ein wenig Sorgen", schrieb er zu seinem Clip. Damit gab der TV-Star einen Einblick, wie sehr ihn die bevorstehende Untersuchung beschäftigt, wie US Weekly berichtet.

Im August musste sich der Realitystar einer Operation unterziehen, bei der ein etwa blaubeergroßer Tumor aus seinem linken Frontallappen entfernt wurde. Die anschließende Genesungsphase stellte Joe nach eigener Aussage vor einige Herausforderungen. Dennoch setzte er sich ein ambitioniertes Ziel: Nur 88 Tage nach dem Eingriff trat er Anfang November beim New-York-City-Marathon an und erreichte tatsächlich die Ziellinie. Die Vorbereitung auf das Rennen habe ihm geholfen, nach der Diagnose, auf die er kaum Einfluss hatte, wieder ein Gefühl von Kontrolle zu bekommen. Auf Instagram präsentierte er stolz seine Medaille. Seine bisher langsamste Marathonzeit nannte er dabei zugleich seinen größten Erfolg. Seine Frau Serena Pitt verfolgte seinen Zieleinlauf und war sichtlich bewegt. Unter seinem Beitrag kommentierte sie: "Ich werde diesen Tag nie vergessen. Du inspirierst mich und so viele Menschen um dich herum!!"

Bei Joe wurde ein sogenanntes niedriggradiges Astrozytom diagnostiziert. Nach eigenen Angaben gelang es den Ärzten, den Tumor während der Operation vollständig zu entfernen. Damit ist seine medizinische Behandlung allerdings noch nicht abgeschlossen: Künftig muss der Realitystar täglich ein Medikament einnehmen, das verhindern soll, dass möglicherweise verbliebene krankhafte Zellen weiterwachsen. Vor allem die ersten Wochen nach dem Eingriff waren für ihn hart. Joe litt unter heftigen Schmerzen und war auf viele Schmerzmittel angewiesen. Außerdem verunsicherten ihn seltsame Empfindungen und Geräusche in seinem Kopf, die auftraten, wenn er sich bewegte oder sich plötzlich hinsetzte, wie US Weekly berichtet. Halt fand er in dieser Zeit bei Serena. Sie begleitete ihren Mann auf seinem Weg zurück bis zum Marathon. Mit ihrer emotionalen Reaktion im Ziel und ihren Worten im Netz zeigte sie, wie sehr seine Leistung sie berührt.

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Getty Images Joe Amabile spricht bei "Click Bait" with Bachelor Nation Live während des SCAD TVfest 2023 in Atlanta, Georgia

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joeamabile1 Joe Amabile nach dem NYC-Marathon, November 2026

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