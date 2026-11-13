Jennifer Garner verrät Details aus ihrer Ehe mit Ben Affleck

Ein Kapitel aus ihrer Zeit als Ehefrau von Ben Affleck (54) hat Jennifer Garner (54) nun noch einmal aufgeschlagen. Zu Gast im Podcast "Happy Hour" von Kochikone Ina Garten erzählte die Schauspielerin von einer Auszeit, die ihre Familie bis heute begleitet: Während Ben in London einen Batmanfilm drehte, packte sie kurzerhand die Koffer, holte die damals noch kleinen Violet, Fin und Samuel für sechs Wochen aus dem Unterricht und reiste mit ihnen quer durch Europa. Statt daheim auf die Rückkehr ihres Mannes zu warten, standen unter anderem Paris und Venedig auf dem Programm. Die Erinnerung daran macht Jennifer, bekannt aus "Alias", noch immer glücklich. "Es war wunderbar. Es war unglaublich. Es hat so viel Spaß gemacht", sagte sie.

Dass die Reise so besonders wurde, hatte Jennifer auch Ina zu verdanken. Die Köchin hatte ihr geraten, Paris einmal vom Wasser aus zu betrachten. Die Familie folgte dem Tipp und schipperte an einem Abend durch die Stadt, der für alle zum Höhepunkt wurde und auf unzähligen Fotos festgehalten ist. Dafür bedankte sich Jennifer bei ihrer Gastgeberin: "Auf jedem Bild von diesem Abend, von dieser Reise, ist das Lächeln auf den Gesichtern meiner Kinder zu sehen – es war so ein Abenteuer, das du uns ermöglicht hast." Aus dem einmaligen Rat entwickelte sich für die Schauspielerin sogar eine feste Gewohnheit: Bei jedem weiteren Besuch in Paris geht sie seither erneut aufs Wasser, um die Stadt aus dieser Perspektive zu genießen.

Geheiratet hatten Jennifer und Ben im Jahr 2005. Nach der Trennung 2015 dauerte es bis 2018, ehe die Scheidung offiziell besiegelt war. Als Eltern ziehen die beiden dennoch an einem Strang: Die drei Kinder pendeln im Wochenrhythmus zwischen Vater und Mutter. Ben sprach zuletzt voller Anerkennung über seine Ex-Frau. In "Sunday Today with Willie Geist" nannte er Jennifer eine "spektakuläre" Mutter und sagte, wie froh er sei, sie als Co-Elternteil zu haben. Aus seiner Sicht zählen dabei vor allem Respekt und die Fähigkeit, gut miteinander auszukommen. Genau davon hänge es nach einer Trennung ab, ob man gemeinsam Verantwortung für den Nachwuchs tragen könne.

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

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Imago Jennifer Garner vor dem "Late Show with Stephen Colbert" Studio in New York

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