"Bin gerade so glücklich": So geht es Sabia Boulahrouz heute

Sabia Boulahrouz (48) ist zurück auf dem roten Teppich! Am Mittwochabend besuchte der Realitystar in Hamburg die Galapremiere des Palazzo von Starköchin Cornelia Poletto. Dort sprach Sabia mit Bunte und erzählte, wie es ihr heute geht. In den vergangenen Jahren hatte sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – besonders das vergangene Jahr war nicht einfach für Sabia. Eines ihrer Kinder musste sich einer komplizierten Operation unterziehen und war danach mehrere Monate in der Reha. Wie sie dem Magazin erzählt, hat sich die Situation um ihr Kind glücklicherweise wieder entspannt. "Meinem Kind geht es wieder gut. Da ist Gott sei Dank wieder alles in Ordnung. Ich bin gerade so glücklich, wie alles ist", berichtete Sabia erleichtert.

Dann ging es auch um das Fernsehen, denn Sabia hätte tatsächlich Lust, mal wieder bei einer Show mitzumachen. Am meisten reizt sie dabei "Let's Dance". Nach Informationen von Bunte soll auch RTL großes Interesse daran haben, sie für die nächste Staffel der Tanzshow zu holen. Ganz neu wäre das Parkett für das Model nicht: Bei "Dance Dance Dance" stand sie bereits mit dem damaligen Bachelor Leonard Freier (41) auf der Bühne. Allerdings hängen ihre nächsten TV-Projekte ganz klar von ihrer Familie ab. Denn eins ist ganz klar: Für "Let's Dance" steht man jeden Tag stundenlang im Trainingsraum und ist praktisch nie zu Hause. Wenn man es bis ins Finale schafft, ist man gerne mal dreieinhalb Monate superbeschäftigt. Und auch ein Juror macht ihr etwas Sorgen. "Ich hätte nur ein bisschen Angst vor Herrn Llambi. Der kommt immer sehr streng rüber", sagte sie über Joachim Llambi (62).

Sabia hat insgesamt drei Kinder: Ihre Älteste ist bereits 30 Jahre alt, die beiden jüngeren Kids sind noch Teenager. Bekannt wurde Sabia unter anderem durch ihre Freundschaft mit Sylvie Meis (48). Die beiden galten viele Jahre als beste Freundinnen, bis es 2013 zum Zerwürfnis kam. Kurz nachdem sich Sylvie von Rafael van der Vaart (43) getrennt hatte, wurden Sabia und der Fußballer ein Paar. Die Beziehung hielt allerdings nicht einmal drei Jahre. Danach kehrte Sabia der Öffentlichkeit immer mehr den Rücken zu.

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Imago Sabia Boulahrouz bei der Premiere der 11. Spielzeit der Cornelia Poletto Palazzo Dinner Show in Hamburg

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Imago Sabia Boulahrouz besucht die Premiere der 11. Spielzeit der Cornelia Poletto Palazzo Dinner Show in Hamburg

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