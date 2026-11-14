Wackliger Auftritt von Mariah Carey besorgt Fans

Mariah Carey (57) sorgt mit einem Fantreffen in Brasilien für Aufsehen. Wie The Sun berichtet, verbreitet sich derzeit ein Video im Netz, das die Sängerin beim Aussteigen aus einem Wagen mit Chauffeur zeigt. Anschließend geht sie auf eine Gruppe wartender Fans zu, schreibt Autogramme und macht Selfies mit ihren Anhängern. Dabei wirkt sie zunächst bestens gelaunt. Doch einigen Beobachtern fällt etwas anderes auf: Mariahs Hände scheinen zu zittern, zudem wirkt ihr Gang unsicher. Eine Assistentin weicht während der gesamten Begegnung nicht von ihrer Seite und hält die Musikerin beim Gehen an der Taille fest. In den sozialen Medien wird daraufhin über den Gesundheitszustand der Sängerin spekuliert. Bestätigte Informationen über mögliche gesundheitliche Probleme liegen allerdings nicht vor.

Unter dem TikTok-Video, über das The Sun berichtet, sammeln sich besorgte Reaktionen. "Müssen wir uns Sorgen machen?", fragt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Sie sieht aus, als hätte sie Schmerzen." Eine weitere Person richtet liebevolle Worte an die Sängerin: "Ich bete für unsere Weihnachtskönigin und sende ihr Gesundheitswünsche." Allerdings teilen längst nicht alle Zuschauer diese Bedenken. Viele sehen in den äußeren Umständen eine mögliche Erklärung für die unsicheren Schritte. Schließlich regnet es in dem Video, der Weg ist abschüssig und Mariah trägt hohe Schuhe. Ein Nutzer zählt mit Blick auf die stützende Assistentin gleich mehrere Gründe auf: "1: Es regnet, 2: Sie befinden sich auf einer Schräge, 3: Sie trägt hohe Schuhe, 4: Sie möchte nicht hinfallen." Andere Kommentatoren schließen sich dieser Einschätzung an.

Für viele ihrer Anhänger gehört Mariah fest zur Weihnachtszeit. Ihr langjähriger Festtagshit "All I Want for Christmas Is You" und ihre hohen Töne sind für zahlreiche Fans aus der Adventszeit kaum wegzudenken. Die Reaktionen im Netz verdeutlichen, wie eng die Verbindung zwischen der zweifachen Mutter und ihrer Fangemeinde ist: Neben den Fragen zu ihren Bewegungen überwiegen vor allem Gebete und Genesungswünsche. Gleichzeitig sorgt die Sängerin derzeit auch aus einem anderen Grund für Schlagzeilen. Zum ersten Mal seit acht Jahren gibt sie in Großbritannien wieder eigene Weihnachtsshows. Geplant sind Auftritte in Birmingham, London und Manchester. Für die Konzerte wurden teilweise Ticketpreise von umgerechnet bis zu 690 Euro aufgerufen. Das sorgte bei britischen Fans für Kritik.

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Getty Images Mariah Carey, 2024

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Getty Images Mariah Carey, Grammy-Gewinnerin

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