Zwölfjährige Schülerin besiegt König Haakon beim Tischtennis

Ein königlicher Gegner – und trotzdem keine Spur von Nervosität: Beim Besuch von König Haakon (53) an der Fløysbonn-Jugendschule in Sofiemyr zeigte die zwölfjährige Schülerin Nathalie an der Tischtennisplatte, dass sie Nerven wie Drahtseile besitzt. Während seines Schulrundgangs griff der norwegische Monarch spontan zum Schläger und trat gegen das Mädchen an. Am Ende hatte Nathalie die Nase vorn und setzte den König prompt schachmatt. Gegenüber der norwegischen Zeitung Verdens Gang beschrieb die Schülerin nach der Pingpongpartie, was ihr dieser Moment bedeutet: "Es fühlt sich sehr groß an." Haakon nahm die Niederlage gelassen hin. Er legte den Schläger beiseite und kümmerte sich wieder um das weitere Programm seines Besuchs.

Bevor es an die Platte ging, hatte sich der König ausgiebig auf dem Schulgelände umgesehen, den Schulhof, den Werkraum sowie das Chemielabor besichtigt, mit den Anwesenden geplaudert und fleißig Hände geschüttelt. Inhaltlich drehte sich der Termin, an dem neben den Jugendlichen auch Forschende sowie Vertreter des Europäischen Wergeland-Zentrums teilnahmen, vor allem um Demokratie- und Menschenrechtsbildung. Bei einer gemeinsamen Versammlung lobte Haakon das Engagement der Schüler und erinnerte sie daran, dass jeder durch seinen Einfluss auf andere auf seine eigene Art eine Führungsrolle übernimmt. "Wie willst du die Menschen um dich herum beeinflussen? Auch das gehört dazu, eine Gesellschaft und eine Demokratie aufzubauen", gab er ihnen mit auf den Weg. Seine Tipps für gelebte Demokratie lauten, die eigene Stimme zu nutzen, so miteinander zu reden, dass andere mitmachen wollen, und einander zuzuhören – zudem beteiligte sich der Royal an einer Lerneinheit mit Neuntklässlern über den Umgang mit Hassrede.

Der Schulbesuch fiel in eine ereignisreiche Zeit für den Monarchen, der erst kurz zuvor nach einigen Tagen im Ausland nach Norwegen zurückgekehrt war, nachdem er in Frankreich gemeinsam mit seiner Tochter, Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22), einen Marathon absolviert hatte. Seinen Abschluss fand der Termin in Sofiemyr bei einem gemeinsamen Mittagessen, zu dem sich Schüler, Lehrkräfte, die Schulleitung und Vertreter des Wergeland-Zentrums mit dem König an den Tisch setzten. Im nächsten Jahr steht für Haakon übrigens ein besonderer Termin an: Im August 2027 sollen er und Königin Mette-Marit (53) im Nidarosdom kirchlich gesegnet werden und anschließend eine größere Reise durch Norwegen unternehmen. Damit folgen die beiden einer Familientradition, denn bereits 1991 hatten Haakons Eltern, der inzwischen verstorbene König Harald V. (†89) und Königin Sonja (89), an gleicher Stelle den kirchlichen Segen empfangen.

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Getty Images Haakon von Norwegen spielt beim Besuch der Fløysbonn-Schule in Kolbotn Tischtennis, November 2026

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Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der feierlichen Eröffnung des 171. Storting in Oslo

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