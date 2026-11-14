Latin Grammys 2026 küren ihre Sieger: Diese Stars jubeln

Rosalía (34) ist die große Gewinnerin der Latin Grammy Awards 2026. Bei der Verleihung am Donnerstagabend in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas holte die spanische Sängerin mit "Lux (Complete Works)" den begehrten Preis für das Album des Jahres, wie Just Jared berichtet. Damit setzte sie sich unter anderem gegen ihre Kollegin Karol G (35) und deren Platte "Tropicoqueta" durch. Für die Spanierin ist dieser Sieg ein historischer Moment, denn sie konnte die begehrte Trophäe bereits zum dritten Mal in Empfang nehmen. Das ist bisher keiner anderen Frau gelungen. Doch das war längst nicht alles: "Lux (Complete Works)" wurde außerdem als bestes Alternative-Musik-Album und als bestproduziertes Album ausgezeichnet. Auch ihr Song "La Perla", den sie gemeinsam mit Yahritza y Su Esencia aufgenommen hat, gewann gleich doppelt – als Song des Jahres und als bester Popsong. Zudem wurde das Musikvideo zu ihrem Track "Sauvignon Blanc" prämiert.

Den besonderen Stellenwert ihres Albums machte Rosalía in ihrer Dankesrede bei den Latin Grammy Awards deutlich: "Für mich war 'Lux' ein Sprung ins Ungewisse. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, die eigene Wahrheit auszusprechen und dass alle anderen ihre Wahrheit teilen können. Dieses Album war meine." Danach wandte sie sich mit humorvollen Worten an ihre Mutter: "Danke, Mama, dass du mich so gemacht hast. Ich werde diesen Grammy zu dir nach Hause bringen. Ich weiß nicht, ob noch einer in dein Haus passt, aber ich bringe ihn trotzdem mit und schaue, ob du Platz schaffst. Du findest immer für alles einen Weg." Aber auch andere Kollegen durften an diesem Abend jubeln. Karol G gewann das beste Urban-Music-Album und holte mit Feid für "Verano Rosa" die beste Reggaeton-Performance. Aria Vega wurde als beste neue Künstlerin geehrt.

Dass Rosalía bei der 27. Ausgabe der Latin Grammys zu den großen Favoritinnen zählte, hatte sich bereits bei der Bekanntgabe der Nominierungen gezeigt. Die Katalanin war insgesamt siebenmal nominiert und gehörte damit zu den Künstlerinnen mit den meisten Nennungen. Vor allem "Lux" und "La Perla" brachten ihr gleich mehrere Chancen in wichtigen Kategorien ein. So war "La Perla" nicht nur als Song des Jahres und als bester Popsong nominiert, sondern auch als Aufnahme des Jahres. Komplett abräumen konnte die Sängerin dann aber doch nicht: Die ersten beiden Preise schnappte sie sich, bei der Aufnahme des Jahres musste sie sich jedoch Milo J geschlagen geben. In der Albumkategorie ließ sie dafür neben Karol G auch Anitta (33), Jorge Drexler, Mon Laferte (43) und Rawayana hinter sich.

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Getty Images Rosalía bei den 27. Latin Grammy Awards in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas

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Getty Images Karol G nimmt bei den Latin Grammys in Las Vegas den Preis für das beste Urban-Musik-Album für "Tropicoqueta" entgegen

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