Ärztin bestätigt Jennifer Lawrences Warnung nach der Geburt

Mit einer ungewöhnlich offenen Aussage über die Folgen einer Geburt hatte Jennifer Lawrence (36) vor Kurzem für Gesprächsstoff gesorgt. Jetzt bekommt die Schauspielerin Unterstützung von medizinischer Seite. Die US-amerikanische Darmchirurgin Dr. Karen Zaghiyan hat sich in einem Instagram-Reel zu Wort gemeldet und Jennifers Warnung fachlich eingeordnet. Die Ärztin griff Jennifers Aussage aus dem Podcast "Call Her Daddy" auf, wonach sich der After nach dem Kinderkriegen womöglich nicht vollständig erhole. "Sie liegt nicht falsch. Dein After erholt sich nach einer Schwangerschaft und vaginalen Geburt möglicherweise nicht wieder", erklärte Karen. Sowohl eine Schwangerschaft als auch eine vaginale Entbindung könnten den Analbereich demnach langfristig verändern. Mit ihrem Beitrag will die Chirurgin offenbar vor allem auf Beschwerden aufmerksam machen, über die bislang nur selten offen gesprochen wird. Für Betroffene sei es deshalb wichtig, über solche Beschwerden Bescheid zu wissen. Treten Probleme auf, sollten sie sich nicht scheuen, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Die Chirurgin zählt drei wesentliche mögliche Folgen auf: Hämorrhoiden und Hautläppchen am After, Verletzungen des Schließmuskels sowie Senkungen oder Vorfälle von Beckenorganen. Hämorrhoiden würden nach der Entbindung zwar oft wieder verschwinden, könnten bei manchen Frauen jedoch bestehen bleiben. Auch Hautveränderungen rund um den After kämen häufig vor. Sie könnten Beschwerden bereiten, seien aber behandelbar. Ein Dammriss dritten oder vierten Grades könne wiederum bis zum After und Rektum reichen. Solche Risse würden zwar nach der Geburt versorgt, die Reparatur halte laut der Ärztin aber nicht immer dauerhaft. Lasse die Muskelkraft später nach, könne eine Stuhlinkontinenz entstehen. Zudem könnten sich Rektum, Vagina, Blase oder Gebärmutter absenken – einzeln oder in Kombination. "Unterm Strich sind das Dinge, die man kennen sollte und bei denen man wissen sollte, dass man sich Hilfe holen kann, wenn sie auftreten", betonte Karen in ihrem Instagram-Reel. Unter dem Beitrag reagierten Frauen überrascht. Einige berichteten, selbst enge Vertraute hätten sie darauf nie vorbereitet.

Jennifer hatte das Thema im Gespräch mit Moderatorin Alex Cooper (32) angeschnitten. Die Oscarpreisträgerin und zweifache Mutter wurde gefragt, worauf sie beim Mutterwerden überhaupt nicht vorbereitet gewesen sei. Daraufhin verwies sie sehr direkt auf mögliche bleibende Veränderungen am After. Alex, die zum Zeitpunkt der Aufzeichnung selbst ein Baby erwartete, wirkte von der Offenheit ihres Gastes sichtlich überrumpelt. Die Podcasterin erzählte, dass ihr bereits Videos von Geburten angeboten worden seien. Sie habe diese jedoch bewusst nicht angesehen, da sie vor ihrer eigenen Entbindung noch nicht sämtliche Details erfahren wolle. Trotz des ernsten Themas ging es in der Unterhaltung der beiden humorvoll zu: Jennifer bot scherzhaft an, der Podcasterin die möglichen Folgen zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer zu erklären. Alex bat Jennifer im Gegenzug darum, ihr dabei lieber nicht die ganze Wahrheit zu verraten.

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