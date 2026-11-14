Anne Heches Unfallopfer erhebt Vorwürfe gegen ihren Sohn

Der Streit um den Nachlass von Anne Heche (†53) geht weiter. Lynne Mishele, deren gemietetes Haus in Los Angeles 2022 bei dem tödlichen Unfall der Schauspielerin zerstört wurde, erhebt laut Ok! harte Vorwürfe gegen Annes ältesten Sohn Homer Heche Laffoon. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, wirft Lynne dem Nachlassverwalter vor, widersprüchliche und fehlerhafte Angaben zum Vermögen der verstorbenen Schauspielerin gemacht zu haben. Ein Punkt wirft für sie besonders viele Fragen auf: Bis heute sei nicht geklärt, was mit zehn Ringen passiert sei, die Anne während ihrer Beziehung mit James Tupper bekommen haben soll. Lynnes Anwälte haben deshalb Einsicht in die entsprechenden Bankunterlagen angefordert. Damit sollen auch weitere finanzielle Ungereimtheiten aufgeklärt werden. Hintergrund ist eine Forderung über zwei Millionen Dollar [ca. 1,8 Millionen Euro], die Lynne bereits 2022 gegen Annes Nachlass gestellt hatte. Am 1. Dezember soll es nun eine Anhörung in dem Fall geben.

Lynnes Rechtsbeistand ist überzeugt, dass die Zahlen in der Vermögensaufstellung nicht zusammenpassen. So sei an einer Stelle von verfügbaren Vermögenswerten in Höhe von 350.000 Dollar [ca. 315.000 Euro] die Rede. An anderer Stelle würden dagegen 141.658,79 Dollar [127.839 Euro] in bar und ein Gesamtvermögen von 514.741,09 Dollar [ca. 464.525 Euro] aufgeführt. Doch damit nicht genug: Die Juristen haben auch Fragen zu den Leistungen der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA an Anne, zu Lagerkosten von 11.300 Dollar [ca. 10.197 Euro] sowie zu 8.075 Dollar [ca. 7.287 Euro], die ihr Ex James dem Nachlass angeblich noch schuldet. Zudem steht die Vermutung im Raum, Homer könnte eigene Gelder mit dem Erbe seiner Mutter vermischt haben. Auch deshalb pocht Lynnes Seite auf die Offenlegung der Bankunterlagen. Homers Team betrachtet die Forderung hingegen als vollständig beigelegt. Lynne widerspricht: Es habe lediglich eine grundsätzliche Einigung gegeben, deren Abschluss Homer hinausgezögert habe. Mit ihrer Forderung will sie unter anderem für die seelischen Belastungen und das Leid nach dem Unfall sowie für ihre beim Brand verlorenen persönlichen Gegenstände entschädigt werden.

Anne war 2022 mit ihrem Auto in Lynnes Mietshaus gefahren. Durch den Aufprall und das darauffolgende Feuer wurde das Gebäude komplett zerstört. Die Schauspielerin erlag am 11. August 2022 den Folgen ihrer Verletzungen. Ein Testament hinterließ die Schauspielerin nicht, was zu einem langwierigen Rechtsstreit um ihr Erbe führte, in dem ihr früherer Partner James versuchte, Homer die Kontrolle über den Nachlass streitig zu machen. Als Nachlassverwalter musste sich Annes ältester Sohn um die rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten des Nachlasses kümmern. Zwischenzeitlich gab er den Wert des Nachlasses mit gerade einmal 110.000 Dollar [ca. 99.000 Euro] an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Heche im Jahr 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Heche im Dezember 2013

Anzeige Anzeige