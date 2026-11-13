Long Bob und Pony: Dilara Kruse überrascht mit neuem Look

Eigentlich sollte es nur ein harmloser Routinetermin werden, doch auf dem Friseurstuhl nahm das Schicksal seinen Lauf: Dilara Kruse (35) hat sich spontan für eine Typveränderung entschieden und sich von einem Teil ihrer langen schwarzen Mähne verabschiedet. Das Ergebnis präsentierte die Influencerin ihren Fans nun in einem Reel auf Instagram. Ursprünglich stand wohl nur ein kleines Touch-up auf dem Plan, am Ende verließ sie den Salon jedoch mit einem komplett neuen Look. Ihr Stylist stutzte ihre Prachtmähne, die ihr zuvor weit über den Rücken reichte, ohne Zögern auf Schulterlänge zurück und verpasste ihr als Highlight einen feinen Stirnpony. Begeistert fuhr sich Dilara mit den Händen durch die frisch gestylten Strähnen und stellte fest: "Ich liebe es. Ich sehe einfach anders aus."

In dem kurzen Clip können die Fans die Verwandlung Schritt für Schritt verfolgen. Zu Beginn steht Dilara vor einem großen Spiegel und zeigt ein letztes Mal ihre langen Haare. Danach geht es fix zur Sache: Der Haarexperte teilt einzelne Strähnen ab und kürzt die Spitzen um ein ordentliches Stück. Nach dem Styling hebt er die seitlichen Partien an und legt den Pony in Form. Dilara betrachtet sich, greift immer wieder in ihre Haare und lächelt schließlich gemeinsam mit dem Friseur in die Kamera. Der zeigt sich mit seinem Werk ebenfalls mehr als zufrieden. "Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr das findet. Ich finde das richtig krass", fordert Dilara ihre Fans auf. Und die folgen ihrer Aufforderung prompt: In den Kommentaren sammelt sich reichlich Lob. Die Influencerin sehe mit der neuen Frisur deutlich jünger aus – einer zieht gar einen besonders bildhaften Vergleich: "Wie eine ägyptische Göttin."

Dilara hat sich in den vergangenen Jahren neben ihrer Rolle als Ehefrau des ehemaligen Nationalspielers Max Kruse (38) eine eigene Medienpräsenz aufgebaut. Bekannt wurde die 35-Jährige vor allem durch gemeinsame Auftritte im Rampenlicht, bevor sie sich im Jahr 2023 bei ihrer Teilnahme an der Realityshow Promi Big Brother einem breiten Publikum präsentierte. Inzwischen ist sie vor allem als Influencerin aktiv, betreibt eigene Social-Media-Kanäle und teilt mit ihrer Community regelmäßig private Einblicke und kleine Alltagsgeschichten.

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dilara.kruse Dilara Kruse mit ihrem neuen Haarschnitt im November 2026

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IMAGO / APress Max und Dilara Kruse, 2025

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