Hugh Grant (66) hat in der Provence sein ganz persönliches Refugium gefunden. Der Schauspieler besitzt im südfranzösischen Eygalières, einem Dorf mit rund 2.000 Einwohnern, ein traditionelles Steinhaus mit einem sonnigen Garten. Jeden Sommer reist der "Notting Hill"-Darsteller mit seiner Ehefrau Anna Eberstein (43) und seinen Kindern dorthin. Weit weg vom hektischen Alltag in London kann die Familie in dem kleinen Ort in Ruhe Zeit miteinander verbringen. Wie viel ihm dieser Ort bedeutet, machte der Brite in "The Late Show with Stephen Colbert" deutlich. Laut AdoroCinema schwärmte er in der Sendung: "Es ist der einzige Ort auf der Welt, an dem ich mich wohl und glücklich fühle. [...] Ich weiß nicht, warum." Das Haus ist für Hugh damit weit mehr als nur eine Ferienimmobilie.

An die Immobilie kam der Schauspieler eher zufällig über einen Freund: "Ich hatte einen Freund, der dort lebte. Eines Tages sagte ich: 'Ich brauche ein Haus in Frankreich.' Er antwortete: 'Ach nein, ich habe gleich neben meinem das perfekte Haus für dich!'", erinnerte sich der Brite in der Late-Night-Show. Seine Liebe zu Eygalières hat auch mit seiner Schwäche für das Land zu tun. "Manche Engländer aus der Mittelschicht sind von allem Französischen fasziniert, und ich gehöre zu dieser Gruppe. Ich kaufe alles Mögliche zu horrenden Preisen. Die reiben sich die Hände, wenn ich dort auftauche", scherzte er in der Show. Das Dorf liegt in den Alpillen und verspricht viel Ruhe. Für Ausflüge sind unter anderem Avignon, Marseille, Cannes und Monaco erreichbar.

Hugh und die schwedische TV-Produzentin Anna sollen sich im Jahr 2012 kennengelernt haben. Noch im selben Jahr kam ihr erster gemeinsamer Sohn John Mungo zur Welt. Im Jahr 2015 bekamen die beiden ihre Tochter Lulu Danger, 2018 folgte eine weitere Tochter namens Blue. Ebenfalls 2018 gaben sich der Schauspieler und die Produzentin das Jawort. Die Hochzeit fand in einer privaten Zeremonie im Chelsea Register Office in London statt. Insgesamt ist Hugh fünffacher Vater: Zusätzlich zu den drei Kindern mit Anna hat er zwei Kinder aus seiner früheren Beziehung mit Tinglan Hong. In der Provence findet somit die Familie jeden Sommer Platz. Dort kann sie Abstand von ihrem Alltag in der britischen Hauptstadt gewinnen. Statt öffentlicher Termine und Großstadtlärm bestimmen in Eygalières das gemeinsame Familienleben, der Garten des Hauses und die ruhige Umgebung den Aufenthalt.

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Getty Images Hugh Grant, Schauspielstar

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Getty Images Hugh Grant, Schauspieler

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