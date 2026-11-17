Wer bei Shah Rukh Khan (61) zu Hause das Sagen hat, ist nun eindeutig öffentlich geklärt – und zwar ist es nicht der Bollywood-Star selbst. Bei der Präsentation der Shahrukhz Residences by Danube in Dubai, die von Filmemacher Karan Johar moderiert wurde, gab der berühmte Schauspieler einen augenzwinkernden Einblick in den Alltag in seiner Villa Mannat in Mumbai. Dort bestimme seine Ehefrau Gauri Khan nicht nur über die Einrichtung, sondern auch über die Regeln im Haus. Als Karan wissen wollte, was er in seinen eigenen vier Wänden nicht dürfe, hatte Shah Rukh eine lange Liste parat: WLAN, Farben, Gemälde, Treppen, Aufzug, Decke, Kronleuchter, Beleuchtung und Möbel fielen allesamt in Gauris Zuständigkeitsbereich. Auch im Bett zu essen, sei tabu. "In meinem zu Hause darf ich gar nichts machen. Bei uns zu Hause dürfen wir Gauris Entscheidungen nicht infrage stellen", scherzte er laut NDTV. Er ergänzte: "Wir dürfen weder über das WLAN sprechen noch im Bett essen, und auch bei Farben, Gemälden, Treppe, Aufzug, Decke, Kronleuchter oder Beleuchtung dürfen wir nicht mitreden – bei gar nichts."

Ein Grund zur Klage ist das für den Filmstar jedoch nicht. Statt mit den strengen Vorgaben zu hadern, nimmt Shah Rukh die Aufgabenteilung mit einer ganz großen Portion Humor und erfreut sich einfach an dem Zu Hause, das seine Gattin gestaltet hat. "Wir lehnen uns einfach entspannt zurück und genießen das Haus. Wir bewundern Gauri für das, was sie geschaffen hat", berichtete er weiter. Auch für die Zukunft scheint die Rollenverteilung bereits ziemlich festzustehen: "Mein einziges Problem ist jetzt, dass ich das auch sagen muss, wenn wir ins Penthouse ziehen: Was für ein Penthouse Gauri entworfen hat." Die Villa Mannat zählt zu den bekanntesten Adressen der indischen Metropole. Regelmäßig versammeln sich zahlreiche Fans und Touristen vor dem Anwesen, um Erinnerungsfotos zu schießen oder mit etwas Glück einen Blick auf den Schauspieler zu erhaschen. Was sich hinter den Mauern im Familienalltag abspielt, dringt hingegen eher selten nach außen. Umso überraschender sind solche Einblicke wie kürzlich.

Dass ihm ein eigenes zu Hause so viel bedeutet, hat für Shah Rukh einen extrem persönlichen Hintergrund. Der Schauspieler verlor seine Eltern schon in jungen Jahren und besaß nach eigenen Angaben kein eigenes Haus, bevor er Gauri heiratete. Bereits das erste gemeinsame Heim des Paares habe eigentlich über ihren finanziellen Möglichkeiten gelegen. Beim Kauf von Mannat sei es später ganz ähnlich gewesen. Für den Bollywood-Star ist ein eigenes Heim ein Rückzugsort – in guten wie in schweren Zeiten. Wer draußen mit Problemen zu kämpfen habe, könne dort zur Ruhe kommen und neue Kraft für das Leben sammeln. Shah Rukh und Gauri sind verheiratet und haben gemeinsam drei Kinder. Neben seiner Familie, seinen gefeierten Filmen und seiner Arbeit nimmt das Gefühl, einen eigenen Ort zu besitzen, für den dreifachen Vater einen sehr besonderen Stellenwert ein.

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Getty Images Shah Rukh Khan seine Frau Gauri und Tochter Suhana in Mumbai, März 2026

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Getty Images Shah Rukh Khan und Gauri Khan auf dem roten Teppich zur Premiere von "Jab Tak Hai Jaan" in Mumbai, 12. November 2012

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