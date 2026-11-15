Hugh Grants Filmhaus steht für stolze Millionen zum Verkauf

Wer schon immer in einem Stück Kinogeschichte wohnen wollte, bekommt jetzt seine Chance: Das Haus hinter der berühmten blauen Tür aus "Notting Hill" ist auf dem Markt. Der Preis liegt bei 7,5 Millionen Pfund (rund 9 Millionen Euro). Hier, in der Westbourne Park Road 280, ließ der Film Hugh Grant (66) als Buchhändler wohnen. Heute lebt dort Neil Hutchinson, Gründer des Reiseanbieters NEON Adventures, berichtet Country and Townhouse. Er zahlte einst 4,5 Millionen Pfund (5,4 Millionen Euro) und gab der Tür ihr ikonisches Blau zurück. Das Reihenhaus misst rund 256 Quadratmeter. Käufer erwerben damit eine der meistfotografierten Fassaden Londons.

Als "Notting Hill" 1999 ins Kino kam, wurde aus einem Londoner Viertel eine weltweit bekannte Postkartenkulisse. Hugh spielte den schüchternen Buchhändler William Thacker, Julia Roberts (59) den amerikanischen Weltstar Anna Scott. Das Haus, in dem William lebt, spielt in der Geschichte eine wichtige Rolle. Hier verbringt die Hauptfigur ihren Alltag, und hier kreuzen sich auch immer wieder die Wege der beiden Protagonisten. Dass ausgerechnet dieses Haus zur Filmadresse wurde, war ein Zufall: Produktionsdesigner Stuart Craig (†83) stieß bei der Motivsuche eher nebenbei darauf – unwissend, wer sich hinter der Tür verbarg. Damals wohnte dort Filmemacher Richard Curtis (70) mit seiner Frau Emma Freud. Die Originaltür wurde später versteigert, um den Ansturm der Fans zu bremsen. Eine neue, im gleichen Blau gestrichene Tür ersetzte sie. Über das heutige Innenleben ist bislang wenig bekannt.

Der Reiz der Geschichte liegt im Gegensatz zweier Lebenswelten: Ein bodenständiger Ladenbesitzer verliebt sich in einen gefeierten Hollywoodstar, den die Presse keine Minute aus den Augen lässt. William bewegt sich zwischen Freunden und Alltag im Viertel, Anna zwischen Blitzlicht und Schlagzeilen. Für Hugh wurde die Rolle zur Paraderolle der Liebeskomödie, auch wenn der Film seiner Meinung nach nicht der Beste seiner Karriere ist. Julia trug mit ihrer Darstellung der Anna ebenfall entscheidend dazu bei, dass der Film bis heute so bekannt ist. Das Drehbuch schrieb Richard, Regie führte Roger Michell. Die Bekanntheit der Filmkulisse hat bis heute Folgen: Nachbarn in der Lancaster Road strichen ihre bunten Häuser weiß, um Influencern zu entgehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant und Julia Roberts

Anzeige Anzeige

Hugh Grant und Julia Roberts in "Notting Hill"

Anzeige Anzeige