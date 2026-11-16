Robert Pattinson (40) ist der neue James Bond, doch nicht alle freuen sich über diese Nachricht. Der Schauspieler wurde offiziell als siebter Darsteller des berühmten Geheimagenten bestätigt. Schon kurz nach der Bekanntgabe gehen die Meinungen in der Filmwelt und in den Medien weit auseinander. Besonders deutlich äußerte sich Moderator Piers Morgan (61). Wie Deadline berichtet, stört er sich vor allem daran, dass Robert bereits als Batman auf der Leinwand zu sehen ist. "Batman kann nicht auch Bond sein. Sie hätten einen Unbekannten nehmen sollen. Fehlentscheidung", lautet sein knappes Urteil. Ganz anders sieht das die Nachlassverwaltung von Bonderfinder Ian Fleming (†56). Das Ian Fleming Estate stellt sich klar hinter den Briten und begrüßt ihn ausdrücklich in der 007-Familie. Man sei "hocherfreut, Robert Pattinson in der James-Bond-Familie willkommen zu heißen", hieß es in einem Social-Media-Statement des Ian Fleming Estate, das Deadline verbreitete. Während Piers somit einen weniger bekannten Darsteller bevorzugt hätte, stellt sich die Nachlassverwaltung des Autors ausdrücklich hinter den neuen Bond.

Eine differenziertere Einschätzung liefert Christopher Hogg, der an der Universität von Westminster als Dozent für Screen Studies tätig ist. Gegenüber Deadline erklärte er, dass die Wahl einen deutlichen Strategiewechsel in der neuen Ära unter Amazon MGM markiere. Zwar seien auch frühere Bonddarsteller vor ihrem Einstieg bekannt gewesen, an Roberts Berühmtheitsgrad seien sie jedoch nicht herangekommen. Der Experte bescheinigt dem Schauspieler Talent, emotionale Vielseitigkeit und Actionerfahrung. Gleichzeitig dürften seine prägenden Rollen in Twilight und "Batman" beim Publikum stark mitschwingen. Die Entscheidung führt Christopher auch auf die bestehende Zusammenarbeit mit Regisseur Denis Villeneuve (59) bei "Dune: Part Three" zurück. Außerdem mahnt er zur Offenheit: "Die Leute haben die Besetzung von Daniel Craig in den ersten Monaten allerdings sehr schnell kritisiert, und was folgte, war sowohl ein kritischer als auch kommerzieller Erfolg. Behalten wir vorerst eine offene Haltung." Onlinekritiker Will Jordan bezeichnete Robert ebenfalls als vorhersehbare und sichere, zugleich aber merkwürdige Wahl. Er bemängelte dessen Alter, die aus seiner Sicht wenig körperliche oder maskuline Wirkung sowie die parallele Bindung an das Batman-Franchise.

Mit seiner Verpflichtung enden monatelange Spekulationen darüber, wer die Nachfolge von Daniel antreten wird. Robert wird für den nächsten Bondfilm vor der Kamera stehen, bei dem Denis die Regie übernimmt. Produziert wird das Projekt von Amazon MGM Studios. Viele Details zu dem kommenden 007-Abenteuer sind allerdings noch offen. Bislang gibt es weder einen offiziellen Titel noch einen Kinostart. Während Kritiker und Experten über die Besetzung diskutieren, nehmen andere die Neuigkeit mit Humor. Im Netz kursiert eine Szene aus den "Twilight"-Filmen, auf die unter anderem Discussing Film aufmerksam macht. Darin fällt der Name James Bond, und unmittelbar danach schwenkt die Kamera ausgerechnet zu Edward Cullen, der Figur, die Robert in der Vampirsaga verkörperte. Durch die nun bestätigte Besetzung bekommt der kurze Moment Jahre später eine neue Bedeutung. Robert war durch die Vampirfilmreihe weltweit bekannt geworden und übernahm später in "The Batman" die Rolle des maskierten Bruce Wayne. Nun kommt mit James Bond eine weitere ikonische Figur zu seiner Filmografie hinzu.

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Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

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Getty Images Robert Pattinson bei der Premiere von "The Drama" in New York City im April 2026

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