Ben Stiller (60) scheint für Ariana Grande (33) nichts anderes als Begeisterung zu haben: Für die Dreharbeiten zu "Focker-in-Law" stand der Schauspieler mit der Sängerin vor der Kamera. Im Interview mit Extra schwärmte der Hollywoodstar nicht nur von dem Talent seiner Kollegin, sondern auch von ihrem Humor und ihrer Ausstrahlung. "Sie hat als Schauspielerin einfach ein angeborenes Gespür dafür, wie man eine Szene lebendig und präzise gestaltet, und sie strahlt einfach", schilderte Ben. Doch damit nicht genug: "Und sie ist lustig, sie hat einen großartigen Sinn für Humor und es macht einfach so viel Spaß, mit ihr zu arbeiten." Ariana habe laut dem Komiker etwas ganz Besonderes an sich. Dass er mit dieser Meinung nicht allein dasteht, ist ihm durchaus bewusst: "Ich bin nicht der Erste, der das sagt, aber als Schauspielpartner habe ich die Zusammenarbeit mit ihr geliebt."

In dem neuen Teil der "Meet the Parents"-Reihe, die in Deutschland unter dem Titel "Meine Braut, ihr Vater und ich" bekannt wurde, trifft Ben aber nicht nur auf die Sängerin. Auch sein ehemaliger Filmpartner Robert De Niro (83) ist wieder auf der Leinwand zu finden. Für Ben fühlt sich die Rückkehr zu dem Franchise genau richtig an. Schließlich sei er heute etwa im gleichen Alter wie Robert beim Dreh des ersten Films im Jahr 2000. Seine Figur Greg stecke nun in einer ähnlichen Lebensphase wie Roberts Rolle damals. Auch die Aufstellung innerhalb der Filmfamilie erinnert an die Anfänge: Gregs Kinder sind mittlerweile erwachsen. Die Aussicht, dass eines von ihnen einen Partner in die Familie einführt, greift laut Ben die Ausgangslage des Originals auf neue Weise auf. Das erneute Zusammenspiel mit Robert gebe dem Ganzen Vertrautheit. Kinostart in Deutschland ist für die Komödie der 26.11.2026.

Für Ariana ist die Mitarbeit an dem Projekt ebenfalls etwas ganz Spezielles. Schon zuvor hatte die Sängerin in der "Today Show" offenbart, dass für sie mit dem Film ein Traum in Erfüllung gegangen sei. "Ich meine, ich bin damit aufgewachsen, Ben zu verehren. Jede einzelne Person in der Besetzung habe ich schon als Kind vergöttert", schwärmte sie. "Deshalb war es ein wahr gewordener Traum, mit ihnen arbeiten und einen kreativen Raum mit ihnen teilen zu können." Dass jedoch Schwärmereien von Kollegen von der Öffentlichkeit falsch aufgenommen werden können, kennt Ariana von einem anderen Filmset. Denn seitdem die Sängerin und Cynthia Erivo (39) für Wicked gemeinsam vor der Kamera standen und sich auch bei Presseterminen sehr vertraut präsentierten, wurde ihnen unter anderem eine Liebesbeziehung unterstellt.

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Getty Images Ariana Grande bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills, 11. Januar 2026

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Getty Images Ben Stiller, Oktober 2025

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