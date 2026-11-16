Bruce Willis (71) hatte in den 90ern große Pläne: Zusammen mit Disney wollte der Hollywoodstar die romantische Komödie "Broadway Brawler" auf die Leinwand bringen. Dabei sollte er nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als Produzent fungieren. Er sollte den Eishockeyspieler Eddie Kapinsky spielen, der seine Karriere bereits beendet hat. Doch aus der Idee wurde laut SlashFilm nichts. Die Produktion kam nach gerade einmal 20 Drehtagen zum Erliegen. Trotz der kurzen Zeit sollen jedoch schon rund 14 bis 17 Millionen US-Dollar ausgegeben worden sein – mehr als die Hälfte des gesamten Budgets. Verantwortlich für das abrupte Ende soll ausgerechnet der Schauspieler selbst gewesen sein. Er sei mit vielen Beteiligten und ihrer Arbeit unzufrieden gewesen und habe einen Großteil der Crew rausgeworfen. Unter den Entlassenen sollen sich gleich mehrere Schlüsselfiguren der Produktion befunden haben: Regisseurin Lee Grant, Kameramann William A. Fraker, Kostümbildnerin Carol Oditz sowie Bruces Produktionspartner Joseph Feury.

Dabei hatte das Projekt anfangs durchaus vielversprechend ausgesehen. Vor allem William brachte reichlich Erfahrung mit. Der Kameramann war zu diesem Zeitpunkt bereits fünfmal für einen Oscar nominiert worden. Zudem hatte er schon mit Größen wie Steven Spielberg (79), Roman Polanski (93), Mike Nichols (†83) und John Carpenter (78) zusammengearbeitet. Nach dem Projektaus musste Bruce für den entstandenen Schaden geradestehen. Disney forderte nämlich einen Ausgleich für die Verluste. Um den Verlust wettzumachen, soll er sich verpflichtet haben, drei Filme mit hohem Budget für den Konzern zu drehen. Aus dem Deal gingen später die Filme "Armageddon", "The Sixth Sense" und "The Kid – Image ist alles" hervor. Einen Teil seiner Gage habe er dabei jeweils an das Studio abtreten müssen. Filmgeschichtlich hatte die Abmachung allerdings weitreichende Folgen: Mit "Armageddon" und "The Sixth Sense" entstanden zwei der bekanntesten Streifen seiner Karriere.

Für Bruce soll "Broadway Brawler" ein ganz besonderes Projekt gewesen sein. Mit der romantischen Komödie habe er nicht in erster Linie auf volle Kinokassen gesetzt. Vielmehr soll er sich Anerkennung und Auszeichnungen erhofft haben. Hinter den Kulissen soll es jedoch zu Spannungen gekommen sein. Der Hauptdarsteller habe gegenüber vielen seiner Kollegen eine starke Abneigung entwickelt. Doch nicht nur bei "Broadway Brawler" blieb für Bruce ein bitterer Beigeschmack. Auch mit dem Actionthriller "Tödliche Nähe" aus dem Jahr 1993 ging er später hart ins Gericht.

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Imago Bruce Willis bei der Gala des American Institute for Stuttering in New York im Jahr 2016

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Getty Images Haley Joel Osment und Bruce Willis in "The Sixth Sense"

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