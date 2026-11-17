Ischtar Isik (30) und ihre beste Freundin Shanti Tan haben ein ganz besonderes Abenteuer erlebt: Die beiden Influencerinnen sind in der dritten Staffel der Netflix-Serie "Die Kaiserin" zu sehen. Das plauderte Ischtar auf Instagram aus. In einem Video mit zahlreichen Aufnahmen von den Dreharbeiten lüftete Ischtar das Geheimnis, das sie lange für sich behalten hatte. "Wir waren vor einem Jahr mit Netflix in Prag", verriet die Content Creatorin ihrer Community. In der tschechischen Hauptstadt spielten die Freundinnen allerdings keine Hauptrollen. Sie unterstützten die Produktion im Hintergrund: "Wir durften als Komparsinnen für die dritte Staffel der Serie mit dabei sein." Wie viel von den beiden in den fertigen Folgen letztlich zu sehen sein wird, verriet sie nicht.

Im Clip nimmt Ischtar ihre Follower mit hinter die Kulissen. Die Fans können verfolgen, wie die Social-Media-Bekanntheiten zur Kostümanprobe gehen, in der Maske und beim Haarstyling sitzen und schließlich am Set ankommen. Für den Ausflug in die Vergangenheit wurden Ischtar und Shanti von Kopf bis Fuß historisch eingekleidet: Sie trugen opulente Ballkleider, pompöse Hüte und edlen Schmuck. Bequem war das Outfit allerdings nicht. "Es war nicht einfach, das Kleid zu tragen, aber ich habe mich noch nie so besonders in einem Kleid gefühlt", merkte Ischtar an. Auch Durchhaltevermögen war gefragt, denn für eine Nachtszene mussten die Freundinnen lange am Set verweilen: "Wir haben bis zwei Uhr nachts gedreht." Da die Dreharbeiten im Winter stattfanden, machte ihnen außerdem die Kälte zu schaffen. Damit die beiden zwischen den einzelnen Takes nicht froren, bekamen sie in den Pausen wärmende Decken.

Für Ischtar war das Erlebnis vor allem deshalb so wertvoll, weil sie es gemeinsam mit Shanti teilen konnte. "Es war wirklich so, als hätte ich eine Zeitreise gemacht – und das zusammen mit meiner besten Freundin", beschrieb sie ihre Eindrücke. Den Drehtag in Prag bezeichnete die YouTuberin als persönlichen Höhepunkt und betonte: "Es war eine der coolsten Erfahrungen, die ich je machen durfte." Mit der kleinen Rolle ging für Ischtar zudem ein Wunsch in Erfüllung, den sie schon lange hatte: "Es war wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist." Die Netflixserie "Die Kaiserin" erzählt die Geschichte von Elisabeth von Österreich, besser bekannt als Sisi. In der Titelrolle ist Schauspielerin Devrim Lingnau zu sehen, an ihrer Seite spielt Philip Froissant den Kaiser Franz Joseph. Die dritte Staffel ist seit dem 12. November auf Netflix verfügbar.

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Instagram / ischtarisik Ischtar Isik und Shanti Tan, Influencerinnen

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Instagram / ischtarisik Ischtar Isik und Shanti Tan, Influencerinnen

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