Christopher Briney (28) überrascht seine Fans mit einer vorweihnachtlichen Neuigkeit: Sein neuer Film "Clashing Through The Snow" erscheint früher als erwartet. Bereits am 23. November 2026 startet die Weihnachtskomödie bei Prime Video, wie Kino.de berichtet. Zuvor war angenommen worden, dass der Streifen frühestens im Winter 2027 veröffentlicht wird. Der Der Sommer, als ich schön wurde-Star übernimmt darin eine der Hauptrollen. Michelle Randolph (29), bekannt aus dem Yellowstone-Sequel "1923", steht ihm dabei zur Seite. Gemeinsam spielen sie zwei Kollegen, die eigentlich miteinander im Wettbewerb stehen. Über die Feiertage geraten ihre Figuren jedoch in ein Verkehrschaos und sind plötzlich gezwungen, gemeinsam quer durch das Land zu reisen. Während ihres unfreiwilligen Roadtrips kommen sie sich näher und entdecken eine Verbindung, mit der keiner von beiden gerechnet hatte. Einen ersten Vorgeschmack auf die romantische Geschichte und die weihnachtliche Atmosphäre liefert bereits der veröffentlichte Trailer.

Dass "Clashing Through The Snow" bereits im November erscheint, ist auch mit Blick auf den straffen Produktionszeitplan überraschend. Schließlich hatten die Dreharbeiten für den Amazon-Film erst im Frühjahr 2026 begonnen. Inhaltlich orientiert sich die Weihnachtskomödie an einer modernen Neuauflage des Filmklassikers "Ein Ticket für Zwei". Neben Christopher und Michelle sind noch weitere bekannte Namen Teil der Besetzung. Mit dabei ist unter anderem Lukas Gage (31), der durch Produktionen wie The White Lotus und "People We Meet on Vacation" bekannt ist. Auch Paris Hilton (45) gehört zum Cast. Wie Deadline berichtet, spielt sie eine satirisch überzeichnete Version ihrer selbst. Welche Rolle Lukas übernimmt, wurde bislang hingegen nicht bekannt gegeben. Das Drehbuch stammt von Daniel Mackey und Rebecca Ewing. Das Autoren-Duo hat bereits Erfahrung mit romantischen Komödien und war zuvor an der Netflixproduktion "Love Hard" beteiligt.

Nach ihren Rollen in den Serien "1923" und "Landman" übernimmt Michelle mit "Clashing Through The Snow" erstmals eine größere Hauptrolle in einem Film. Christopher konnte dagegen bereits 2024 mit der Neuauflage von Mean Girls Erfahrungen auf der Kinoleinwand sammeln. Vielen Zuschauern dürfte er jedoch vor allem als Conrad Fisher aus der Erfolgsserie "Der Sommer, als ich schön wurde" vertraut sein. Auch für den geplanten Film zur Amazon-Prime-Produktion soll der Schauspieler wieder in diese Rolle schlüpfen. Einen Veröffentlichungstermin konnte Christopher zuletzt allerdings noch nicht nennen. Bei seiner Rückkehr als Conrad steht für ihn vor allem die Reaktion des Publikums im Vordergrund. Ihm sei wichtig, dass die Fans mit dem Ergebnis zufrieden sind.

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Getty Images Christopher Briney, Schauspieler

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Getty Images Michelle Randolph bei den Critics Choice Awards in Santa Monica

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