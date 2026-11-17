Ob Sabia Boulahrouz (48) aktuell Schmetterlinge im Bauch hat, dürfte wohl nur ihr engstes Umfeld wissen. Die Zeiten, in denen die Öffentlichkeit über das Liebesglück des Models Bescheid wusste, sind offenbar vorbei. Bei der Premiere von Cornelia Polettos (55) "Palazzo" in Hamburg genoss Sabia am Mittwoch einen Abend auf dem roten Teppich und plauderte mit RTL über ihr Privatleben. Während sie bereitwillig von ihren Liebsten schwärmte, blieb die Frage nach einem möglichen Mann an ihrer Seite unbeantwortet. Aus der Vergangenheit hat die 48-Jährige offenbar ihre Konsequenzen gezogen. "Ich habe gelernt, die schönsten Sachen immer für mich zu behalten. Ganz so private Sachen mag ich gar nicht teilen", betonte sie.

Eine Rolle erfüllt Sabia abseits des Rampenlichts mit besonderem Stolz: Sie ist Oma des siebenjährigen Leonardo und der dreijährigen Thea. Weil die Familie dicht beieinander wohnt, bekommt das Model viel vom Aufwachsen der Enkel mit. Bei der Kinderbetreuung sei ihre Unterstützung allerdings kaum gefragt, wie sie erzählt. Sabias Tochter meistere ihre Aufgaben als Mutter mit Bravour: "Die macht das alles so gut, als hätte sie nie etwas anderes gemacht." Dass die Hamburgerin bereits zur Großelterngeneration gehört, könnten viele Menschen kaum fassen. Hinter der Familie liegt allerdings auch eine belastende Phase. Eine umfangreiche Operation bei einem ihrer Kinder verlangte Sabia einiges ab. "Das war wirklich eine Herausforderung – vorher, während der Zeit und natürlich auch nach der OP", gestand sie. Mittlerweile ist die Sorge glücklicherweise der Erleichterung gewichen. "Ich bin glücklich. Mir geht es gut."

Einst lieferte ausgerechnet Sabias Privatleben den Stoff für zahlreiche Schlagzeilen. Ihre Romanze mit Rafael van der Vaart (43) nach dessen Eheaus mit Sylvie Meis (48) avancierte zum medialen Dauerthema. Eine gemeinsame Aufnahme zeigt das Trio in der Silvesternacht 2012. Für Sabia selbst spielt die damalige Geschichte längst keine Rolle mehr. "Ich denke gar nicht an die Zeit zurück. Ich bin in einem neuen Abschnitt meines Lebens. Außer der Presse denkt da niemand mehr dran", versicherte sie. Seinen Weg zurück ins öffentliche Leben gestaltete das Model nach einer längeren Auszeit zunächst über seine Social-Media-Kanäle. Dort stehen inzwischen modische Looks statt privater Dramen im Vordergrund. Auch Angebote für Fernsehprojekte erreichen Sabia wieder, doch beruflich geht sie mittlerweile sehr selektiv vor. Ihrer Geburtsstadt Hamburg ist sie all die Jahre treu geblieben.

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Imago Sabia Boulahrouz bei der Premiere der 11. Spielzeit der Cornelia Poletto Palazzo Dinner Show in Hamburg

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ActionPress / Public Address Sabia Boulahrouz in Hamburg 2020

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