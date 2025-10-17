Anna Eberstein: So lebt Hugh Grants Frau mit ihrer Familie

Anna (42) Elisabet Eberstein und Hugh Grant (65) sind seit 2018 verheiratet, doch ihre Liebesgeschichte begann bereits Jahre zuvor. Das Paar, das sich Berichten zufolge erstmals 2012 kennengelernt haben soll, wurde in diesem Jahr Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes, eines Sohnes namens John Mungo. Nachdem ihre Beziehung 2015 durch die Geburt ihrer Tochter Lulu Danger erneut gefestigt wurde, heirateten die beiden schließlich in einer privaten Zeremonie im Londoner Chelsea Register Office. Ihr drittes Kind, eine Tochter namens Blue, wurde im Jahr ihrer Hochzeit geboren. Insgesamt ist Hugh Vater von fünf Kindern, zwei davon stammen aus einer früheren Beziehung mit Tinglan Hong.

Anna, die ursprünglich aus Schweden stammt und einen Masterabschluss von der Universität Uppsala besitzt, hat sich als Geschäftsfrau und Produzentin einen Namen gemacht. Gemeinsam mit ihrer Cousine gründete sie 2014 die Marke Ace Slippers, deren Ziel es ist, traditionellen schwedischen Hausschuhen einen modernen Look zu verleihen. Bevor sie Unternehmerin wurde, arbeitete Anna als Promotionsproduzentin für ESPN, wo sie Marketing- und Werbematerial entwickelte. Obwohl sie und Hugh ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten, tritt das Paar gelegentlich bei Veranstaltungen wie dem Wimbledon-Turnier oder Filmpremieren auf.

Ihre Beziehung wird von beiden als ungewöhnlich humorvoll beschrieben. In einem Interview aus dem Jahr 2019 erwähnte Hugh, dass seine Frau während ihrer gemeinsamen Flitterwochen in Südfrankreich durchgehend geweint habe. "Wir waren beim Grand Prix in Monaco, wir mögen Autos, aber sie hat die ganze Zeit geweint", erzählte der Schauspieler sichtlich amüsiert. Auch ihre freimütige Meinung zu seinen Filmen teilte Anna einst mit ihm: So sagte sie Hugh nach einem gemeinsamen Abend mit "Tatsächlich Liebe", dass der Film mehr von Schmerz und Herzbrüchen handele als von Liebe. Solche Anekdoten geben einen seltenen Einblick in die lebendige und vertraute Dynamik, die das Paar zu teilen scheint.

Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein, Giuseppe Sinigaglia Stadion, 2024

Getty Images Anna Elisabet Eberstein, September 2019

Getty Images Hugh Grant und Anna Eberstein, 2017