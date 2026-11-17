Wenn bei Vanessa Mai (34) der Terminkalender überquillt, gibt es für sie nur einen Ausweg: Tür zu und kurz durchatmen, und zwar auf der Toilette. Im Podcast "Schön laut" erzählte die Sängerin, dass sie sich bei Proben, Auftritten, Terminen und TV-Produktionen immer wieder dorthin zurückzieht, sobald der Druck steigt. In der aktuellen Folge beantwortete sie gemeinsam mit ihrer Freundin und Co-Moderatorin Lola Weippert (30) Fragen aus der Community, und Vanessa machte aus ihrer Angewohnheit kein Geheimnis. "Ich kann's ja nicht ändern, also wenn mich was stresst, gehe ich immer gerne aufs Klo und brauche dann halt mal ein bisschen länger", sagte sie. Der stille Ort ist für sie also weit mehr als ein kurzer Stopp: Er ist ein kleiner Ausstieg aus dem Trubel, den sie sich regelmäßig gönnt.

Besonders gern taucht Vanessa ab, wenn sie auf Tour ist oder vor der Kamera steht. Bei Fernsehproduktionen muss meist alles schnell gehen, und von allen Seiten kommen gleichzeitig Wünsche und Anforderungen. Da hilft ihr die kurze Pause, den Kopf freizubekommen: Sie geht auf Abstand, kommt zur Ruhe und kann danach wieder Gas geben. Warum es ausgerechnet das Klo sein muss, beantwortete sie im Podcast lachend und herrlich pragmatisch: "Auf dem Klo stört dich halt auch keiner." Wer die Tür hinter sich schließt, hat für ein paar Minuten Ruhe vor Fragen, Anweisungen und Zeitplänen. Der nächste Termin ist schon in Sicht, denn Vanessa wird demnächst in einer ProSieben-Show zu sehen sein. Worum es in dem Format genau geht, ist bislang noch offen.

Vanessa hat noch weitere Antistressmaßnahmen. Sie atmet außerdem tief durch und versucht, belastende Momente richtig einzuordnen: Nicht jede Herausforderung ist so dramatisch, wie sie im ersten Augenblick scheint. Dazu kommen ganz einfache Dinge, die keine großen Vorbereitungen brauchen. Im Podcast zählte sie "jemanden umarmen" und eine gute Portion Humor zu ihren Helfern. Nähe und Lachen gehören für sie also fest zum Repertoire. Man müsse sich ab und zu klarmachen, "dass wir alle nicht am offenen Herzen operieren", sagte sie zu Lola. Damit fasst die Sängerin ihre Haltung zum Berufsstress treffend zusammen: Ein anstrengender Drehtag oder eine hektische Probe ist für sie kein Anlass, die Nerven komplett zu verlieren.

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Imago Vanessa Mai tritt im Rahmen ihrer Traumfabrik-Tour im Kölner Gloria Theater auf

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen

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