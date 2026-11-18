Lea Marlen Woitack (39) hat ein süßes Geheimnis gelüftet: Die Schauspielerin ist Mutter geworden! Nach rund acht Monaten ohne ein Lebenszeichen auf Instagram meldete sich die Rote Rosen-Bekanntheit bei ihren Followern zurück. Dort veröffentlichte Lea zwei neue Bilder: Auf dem ersten präsentiert sie stolz ihren Babybauch, auf dem zweiten hält sie ihr Kind im Arm. Ihre Schwangerschaft hatte sie zuvor komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Auch jetzt hält sie die Details zu ihrem Nachwuchs unter Verschluss: Weder den Namen noch das Geburtsdatum des Babys verrät sie ihren Fans.

In ihrem Beitrag blickt die Schauspielerin auf eine bewegte Zeit zurück. "So lang war es hier still. Im Digitalen. Dafür hat sich das echte Leben mit allen Facetten gezeigt", schreibt sie. Doch offenbar war die vergangene Zeit nicht nur von Freude geprägt. Neben dem Glück über die Geburt ihres Kindes musste Lea auch einen schmerzhaften Verlust verkraften. "Ein Mensch ist gekommen, einer gegangen. Beides hat Platz gebraucht, und beides hat mich verändert", erklärt sie. Die vergangenen Monate fasst sie mit den Worten "weniger geteilt und mehr gelebt" zusammen. Nun scheint sie bereit für einen Neuanfang im Netz: "Jetzt habe ich wieder Lust, hier zu sein." Ob sie bald auch wieder vor der Kamera stehen wird, verrät Lea allerdings noch nicht.

Einem breiten Fernsehpublikum wurde Lea durch ihre Rolle als Sophie Lindh in GZSZ bekannt, die sie von 2014 bis 2019 verkörperte. Ab November 2024 übernahm sie als Svenja Jablonski eine Hauptrolle in der 23. Staffel von "Rote Rosen". Zuletzt war sie außerdem in "Die Cooking Academy" zu sehen. Ihr Handwerk lernte die Schauspielerin an der Bayerischen Theaterakademie August Everding. Später folgte ein Studium der Philosophie und Filmwissenschaft. Inzwischen gibt sie ihr Wissen selbst weiter: Seit 2022 ist Lea Professorin für Schauspiel an der Hochschule Macromedia in München. Darüber hinaus engagiert sie sich auch für einen guten Zweck: Als Botschafterin setzt sie sich für die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs ein.

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Instagram / leawoitack.official Lea Marlen Woitack und ihr Kind, November 2026

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Imago Lea Marlen Woitack beim ARD Blue Hour Empfang am 14. Februar 2025 im Hotel Telegraphenamt in Berlin

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