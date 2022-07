GZSZ-Star Lea Marlen Woitack hätte Lust auf Bösewicht-Rolle!

Welche Rolle würde zu Lea Marlen Woitack (35) auch passen? Bekannt wurde die Schauspielerin mit den Shows Sturm der Liebe oder GZSZ. Mittlerweile steht sie nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter dem Podium im Universitätshörsaal – Lea unterrichtet als Professorin an der Macromedia-Hochschule in München. Hätte sie nach all den Jahren als erfolgreiche deutsche Schauspielerin trotzdem eine Wunschrolle? Mit Promiflash sprach Lea jetzt über ihren Traumcharakter!

Als Sophie Lindt spielte Lea bei GZSZ eine Rolle, die ihr Herz am rechten Fleck hatte und vor Tatendrang sprühte. Auch bei "Sturm der Liebe" als Deborah Ann Williams stand sie für eine sehr positive und leidenschaftliche Person. Gegenüber Promiflash sprach Lea über ihre Traumrolle und verriet, dass sie gern einen komplett anderen Charakter darstellen würde: "Ich glaube, das wollen alle Schauspielenden. Oft kriege ich Angebote, die einen ähnlichen Rollentypus verkörpern. Ich würde mich freuen, wenn es ein mutiges Format gäbe, das mich als Bösewichtin einsetzt", malte sich die Schauspielerin aus.

Neben der Darstellung als Bösewicht verriet Lea vor Kurzem gegenüber Promiflash, auf welches TV-Format die 35-Jährige ebenfalls Lust hätte: The Masked Singer! "Mir macht Tanzen und Singen unheimlich viel Spaß", erklärte die ehemalige GZSZ-Darstellerin – sie würde gern herausfinden, ob sie mit ihren Kollegen mithalten könnte.

Getty Images Schauspielerin Lea Marlen Woitack

Nils Schwarz Lea Marlen Woitack, Schauspiellehrerin an der Macromedia Hochschule in München

Getty Images Lea Marlen Woitack bei der Berlin Fashion Week

