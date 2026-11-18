Brittany und Patrick Mahomes (31) dürfen sich auf einen weiteren Sohn freuen! Ihr viertes gemeinsames Kind wird ein Junge, wie das Paar am Dienstagabend mit einem Instagram-Video verriet. Sterling, Bronze und Golden bekommen damit einen kleinen Bruder. Für die Geschlechtsenthüllung versammelten die werdenden Eltern Familie und Freunde um sich. Gemeinsam steckten Brittany und der Quarterback der Kansas City Chiefs Sektgläser in eine Torte. Als sie die Gläser wieder herauszogen, kam blauer Kuchen zum Vorschein, während gleichzeitig blaues Konfetti durch die Küche flog. Brittany und Patrick fielen sich daraufhin freudestrahlend in die Arme. Auch ihre drei Kinder waren bei dem besonderen Moment dabei und wurden anschließend mit Umarmungen und Küssen bedacht. Die Gäste feierten die Nachricht ausgelassen mit den beiden, wie in dem Clip zu sehen ist.

Unter dem Video hielt sich Brittany kurz: "Baby Nr. 4", schrieb sie lediglich. Patrick kommentierte den Beitrag mit mehreren blauen Herzen. Erst gut eine Woche zuvor hatte das Paar die Schwangerschaft öffentlich gemacht. Auf dem dazugehörigen Familienfoto legten die drei Kinder ihre Hände auf Brittanys Babybauch. "Ein weiterer Segen von Gott. Und dann waren wir sechs", lauteten ihre Worte auf Instagram. Patrick hatte kurz darauf bei einer Pressekonferenz verraten, dass er sich über einen weiteren Jungen freuen würde. "Natürlich ist es ein Segen, noch ein Baby auf dem Weg zu haben. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, dass Bronze und ich ausgleichen können", erklärte der Footballstar laut Sports Illustrated. Mit dem angekündigten Familienzuwachs erfüllt sich dieser Wunsch nun. Zugleich hatte Patrick betont, dass er vor allem für die Gesundheit des Babys bete.

Brittany und Patrick haben bereits zwei Töchter und einen Sohn. Sterling Skye wurde 2021 geboren, im November 2022 kam Bronze zur Welt, der mit vollständigem Namen Patrick Lavon III. heißt. Im Januar 2025 folgte Golden Raye. Seit vier Jahren ist das Paar verheiratet und erzählt regelmäßig davon, welchen Einfluss die Kinder auf seinen Alltag haben. "Wenn man Mutter wird, lernt man, Nein zu Dingen zu sagen, die nicht so wichtig sind, und sich auf das zu konzentrieren, was für das eigene Leben und die Familie am besten ist. Ich richte meine Augen, meine Gedanken und meinen Fokus auf meine Familie und die Dinge, die am wichtigsten sind", sagte Brittany gegenüber Yahoo Entertainment. Patrick erklärte seinerseits, dass er als Vater vor allem Geduld gelernt habe und das Selbstvertrauen seiner Kinder stärken wolle. Über den Namen des vierten Kindes wird unter Fans bereits spekuliert. Denn neben Sohn Bronze tragen auch die Familienhunde Silver und Steel Namen mit Metallbezug. Ob die Eltern dieses Muster beim jüngsten Familienmitglied aufgreifen, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Brittany Mahomes und Patrick Mahomes bei der Time100 Gala 2024 im Jazz at Lincoln Center in New York

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Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, November 2025

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