Sieht sich Lea Marlen Woitack (35) singend als Zebra oder Discokugel auf einer Bühne? Von 2014 bis 2019 stand die Schauspielerin für die Daily-Soap GZSZ vor der Kamera. Seit Neustem gibt Lea auch ihr Wissen und ihre Erfahrungen an junge Erwachsene weiter – sie unterrichtet als Professorin an der Macromedia-Hochschule in München. Hätte die 35-Jährige auch Lust auf andere Projekte im Fernsehen? Im Interview wollte Promiflash wissen: Bei welchem TV-Format würde Lea am liebsten mit machen?

Auf die Frage, in welchem Format sie sich am liebsten sehen würde, hat Lea sofort eine Antwort parat: The Masked Singer! "Mir macht tanzen und singen unheimlich viel Spaß. Wenn ich gefragt werden würde und es zeitlich passt, würde ich gern ausprobieren, ob ich mit den tollen Kollegen mithalten kann", schwärmte die ehemalige Sturm der Liebe-Darstellerin gegenüber Promiflash.

Obwohl Lea erfolgreich im deutschen Schauspielbusiness Fuß gefasst hat, kämpft die gebürtige Hannoveranerin auch mit kleinen Rückschlägen: "Neulich hatte ich ein Casting für ein großes Projekt mit tollen Kolleginnen. Das hätte ich wahnsinnig gern gemacht. Schon beim Lesen des Buches dachte ich mir, dass ich nicht ganz auf die Rolle passe. Versucht habe ich es trotzdem. Dass daraus nichts wurde, war aber nicht schlimm", gab die Schauspielerin ehrlich im Promiflash-Interview zu.

ProSieben/Willi Weber Das Zebra bei "The Masked Singer"

Nils Schwarz Lea Marlen Woitack, ehemalige GZSZ-Darstellerin

Getty Images Schauspielerin Lea Marlen Woitack

