Lea Marlen Woitack (35) hat einen straffen Terminplan! Die Schauspielerin ist unter anderem durch ihre Rollen in Sturm der Liebe und GZSZ bekannt. Nach fünf Jahren verabschiedete sie sich 2019 aber vom Set der RTL-Daily. Mittlerweile steht Lea nicht mehr "nur" vor der Kamera, sondern gibt ihr Wissen und ihre Erfahrungen auch an den Schauspielnachwuchs weiter. Sie hat einen Lehrstuhl an einer Münchner Schauspielschule angenommen und unterrichtet als Professorin. Aber bleibt bei diesem Job überhaupt noch Zeit, selbst zu drehen? Das verriet sie Promiflash.

"Das ist alles eine Frage der Koordination und der Struktur. Zum Glück geht beides, denn auf das Spielen könnte ich auch gar nicht verzichten", betonte die gebürtige Hannoveranerin im Gespräch mit Promiflash. Das bedeutet: Lea hetzt quasi von einem Termin zum anderen und gibt ihr Bestes, alles miteinander zu vereinbaren. "Natürlich ist es manchmal schon knackig. Vor Kurzem musste ich für ein Casting in Köln sein und gleich weiter nach München. Da bleibt nicht viel Zeit, um sich in Ruhe umzustellen", gab sie zu. Sie sei aber stets gut vorbereitet und habe immer "ein Ass im Ärmel".

Aber kommt es für die 35-Jährige auch noch mal infrage, Teil eines Daily-Formats zu sein? Eine Rückkehr als Sophie zu GZSZ wäre theoretisch immerhin möglich. "Daily ist schon sehr speziell in ihren Herausforderungen. Man soll ja niemals nie sagen", gab sie sich nicht ganz abgeneigt. Sollte sie tatsächlich wieder dort zu sehen sein, wird sie wohl auch ihrem Motto treu bleiben – denn ihren Schauspielschülern rät sie fürs Film- und Fernsehgeschäft: "Nichts geht ohne Leidenschaft. Durchhaltevermögen und Disziplin sind die Eigenschaften, die man unbedingt braucht."

Getty Images Lea Marlen Woitack bei der Berlin Fashion Week

Nils Schwarz Schauspielerin Lea Marlen Woitack

Getty Images Schauspielerin Lea Marlen Woitack

