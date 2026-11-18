Peter Klein (59) schwebt auf Wolke sieben und seine neue Freundin Jasmine Holzmann scheint mit dem öffentlichen Interesse an ihrer Beziehung bestens zurechtzukommen. Erst vor Kurzem machte der Realitystar seine Liebe zu der Beauty-Expertin öffentlich. Im Interview mit Promiflash verriet er jetzt, wie seine Partnerin mit seiner Bekanntheit umgeht. Der Trubel rund um das neue Paar lässt Jasmine offenbar ziemlich kalt. Stattdessen freue sie sich über die vielen positiven und herzlichen Reaktionen auf ihr Liebesouting. Jasmine sei, wie Peter betonte, "sehr entspannt".

Für seine neue Partnerin fand der TV-Star anschließend besonders liebevolle Worte. "Jasmine ist eine erfolgreiche, selbstständige Frau, die mitten im Leben steht und ihre eigenen Ziele hat", schwärmte er gegenüber Promiflash. Besonders wichtig sei ihm, dass sie ihn unabhängig von seiner TV-Präsenz kennengelernt habe. "Sie hat mich als Menschen kennengelernt und nicht als jemanden aus dem Fernsehen. Genau das schätze ich sehr an ihr", erklärte Peter. Offenbar steht für Jasmine also nicht der Realitystar im Mittelpunkt, sondern der Mann hinter der Kamera.

Dass aus ihrer ersten Begegnung einmal mehr werden würde, war zunächst gar nicht abzusehen. Kennengelernt hatten sich Peter und Jasmine im Sommer 2026 bei einer Veranstaltung auf Mallorca. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und tauschten noch am selben Abend ihre Telefonnummern aus. Nachdem Jasmine zurück nach Deutschland geflogen war, schlief der Kontakt allerdings zunächst wieder ein. Erst Ende Oktober meldete sich Peter erneut bei der Beauty-Expertin und fragte, ob und wann sie wieder auf die Insel kommen würde. Beim Wiedersehen war dann schnell klar, dass zwischen den beiden mehr als nur Sympathie herrscht: "Es hat total gefunkt."

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Imago Peter Klein beim Bild-Renntag 2026

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Instagram / peterklein_official Peter Klein im Krankenhaus, Juli 2025

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