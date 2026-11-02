Diese neue Disney+-Serie dürfte "Bridgerton"-Fans fesseln

Für Bridgerton-Fans steht nun schon bald ein neues Serienhighlight bereit: Am 4. November startet die südkoreanische Fantasyromanze "The Remarried Empress". Disney+ veröffentlicht die weiteren Episoden laut Serienjunkies anschließend im wöchentlichen Rhythmus. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Kaiserin Navier, gespielt von K-Dramastar Shin Mina. Ihr scheinbar geordnetes Leben am Hof gerät aus den Fugen, als sich ihr Ehemann Kaiser Sovieshu, dargestellt von Ju Jihoon, in die geflohene Außenseiterin Rashta verliebt und die Scheidung verlangt. Doch Navier willigt nur unter einer brisanten Bedingung in die Trennung ein: Sie möchte Prinz Heinrey aus dem verfeindeten Westlichen Königreich heiraten.

Aus Sovieshus Affäre und Naviers ungewöhnlicher Forderung entwickelt sich also ein erbitterter Scheidungskonflikt. Neben großen Gefühlen und verbotenen Liebschaften spielen in der Serie deshalb auch politische Intrigen, Machtkämpfe und dynastische Interessen eine zentrale Rolle. Trotz einiger Gemeinsamkeiten unterscheidet sich "The Remarried Empress" deutlich von "Bridgerton": Während die Netflixserie ihre Romanzen vor der Kulisse der britischen Regency-Ära erzählt, entführt Naviers Geschichte in eine eigenständige Fantasywelt. Als Vorlagen dienen laut Serienjunkies der international erfolgreiche Webtoon und der Roman von Alphatart, die bereits ein Millionenpublikum begeisterten.

Neben dem Webtoon und der neuen Serie soll es laut Kino.de sogar noch mehr Nachschub geben: Für 2027 ist eine Animeversion der Geschichte geplant, die den Stoff erneut aufgreifen soll. Wer die Wartezeit nun aber bis zum Serienstart von "The Remarried Empress" bei Disney+ überbrücken möchte, findet bei Netflix bereits eine weitere Alternative. Die sechsteilige Miniserie "Der Leopard" spielt im 19. Jahrhundert auf Sizilien und begleitet Don Fabrizio Corbera, den Fürsten von Salina. Inmitten des gesellschaftlichen Umbruchs gerät dessen Familie durch Giuseppe Garibaldis Rothemden und die neuen politischen Verhältnisse zunehmend unter Druck.

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Liam Daniel/Netflix Yerin Ha als Sophie Beckett und Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton" Staffel 4

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Imago Shin Min-a stellt die Serie "The Remarried Empress" beim Busan International Film Festival vor

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Netflix Kim Rossi Stuart als Fabrizio und Deva Cassel als Angelica in "Der Leopard"

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