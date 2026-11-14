Gesichtet: Phoebe Dynevor trägt zeitlosen Ehering aus Gold

Phoebe Dynevor (31) hat ihren Ehering zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt. Rund zwei Monate nach ihrer Hochzeit mit Cameron Fuller (31) war die Schauspielerin im Londoner Stadtteil Notting Hill unterwegs, um sich einen Kaffee zu holen. Dabei fiel an ihrer linken Hand ein neues Schmuckstück auf: ein feiner, schlichter Goldreif. Die Bridgerton-Darstellerin trägt ihn direkt unter ihrem goldenen Verlobungsring, den ein großer, oval geschliffener Diamant ziert. Zusammen ergeben die beiden Ringe ein Duo, das klassisch und modern zugleich wirkt. Während das feine Band bewusst zurückhaltend wirkt, zieht der Solitär darüber alle Aufmerksamkeit auf sich. Durch die besondere Anordnung der beiden Ringe scheint der auffällige Stein zudem beinahe über Phoebes Finger zu schweben. Damit war das vollständige Set der "Bridgerton"-Darstellerin erstmals bei einem ganz alltäglichen Ausflug zu sehen.

Der Diamant des Verlobungsrings soll rund drei Karat haben. Er sitzt in einer schlanken, niedrigen Zargenfassung, die den Stein rundherum umschließt und ihn so gleichzeitig schützt. Genau diese Fassung ist der Grund für den besonderen Look des Ringsets. Weil sie so tief sitzt, kann der Ehering nicht ganz bündig unter dem Diamanten anliegen. Stattdessen endet der Goldreif am Rand des Steins. Zwischen den beiden Ringen bleibt so ein kleiner Freiraum. Auch beim Design ihres Eherings setzt Phoebe auf Zurückhaltung. Auf zusätzliche Pavésteine oder einen rundherum mit Diamanten besetzten Eternitylook verzichtet der Ehering vollständig. So bleibt der ovale Solitär klar im Mittelpunkt. Das minimalistische Goldband, die freie Fläche und die moderne, tief sitzende Fassung ergänzen sich dabei zu einem ebenso reduzierten wie markanten Ringduo.

Phoebe und Cameron hatten sich im August in Frankreich das Jawort gegeben. Bei ihrem Kaffeeausflug in London war das vollständige Ringset der Schauspielerin nun erstmals zu sehen – ganz unaufgeregt im Alltag. Mit ihrer Wahl ist Phoebe unter den Stars in bester Gesellschaft. Auch Zendaya (30) und Tom Holland (30) sollen nach ihrer Hochzeit schlichte goldene Eheringe getragen haben. Anne Hathaway (44) kombiniert ebenfalls einen einfachen Goldreif mit ihrem diamantbesetzten Verlobungsring. Der klassische Ring aus Gold gilt als besonders pflegeleicht und alltagstauglich. Das zeitlose Design besitzt eine traditionelle Bedeutung: Die geschlossene Kreisform des Eherings steht für Ewigkeit, beständige Verbundenheit und gegenseitige Treue.

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Getty Images Cameron Fuller und Phoebe Dynevor bei der Premiere von Universals "Drop" im TCL Chinese Theatre in Hollywood, 8. April 2025

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Liam Daniel / Netflix Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page in einer Szene von "Bridgerton"

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