Katharina Eisenblut wird bei ihren Kindern wehmütig

Ein ganz normaler Nachmittag im Kinderzimmer sorgt bei Katharina Eisenblut (32) für große Gefühle. In ihrer Instagram-Story nimmt der Realitystar ihre Follower mit zu einem stillen Moment mit ihren beiden Kindern Emilio und Emilia. Die Geschwister sitzen beziehungsweise stehen an einem kleinen Tisch, malen und spielen gemeinsam – und ihre Mutter sitzt direkt daneben und schaut ihnen dabei zu. Der Anblick scheint Katharina sentimental zu stimmen: Während Emilia schon bald ihren zweiten Geburtstag feiert, ist Emilio mittlerweile vier Jahre alt. Für die zweifache Mama fühlt es sich jedoch an, als läge die Babyzeit ihrer Kinder erst gestern zurück. Wie emotional sie dieser Moment berührt, zeigt sie mit einem weinenden und einem Herz-Emoji, die sie über das Foto setzt.

Die Aufnahmen aus dem Kinderzimmer zeigen Emilio und Emilia ganz in ihre kreative Beschäftigung versunken. Emilio sitzt auf einem rot-weiß gepunkteten Hocker und widmet sich aufmerksam den Malutensilien. Seine jüngere Schwester steht dicht neben ihm, hält ebenfalls Stifte in der Hand und beteiligt sich begeistert an der kleinen Malsession. Besonders süß wird es, als eines der Kinder sein Kunstwerk stolz in die Kamera hält und erklärt: "Das hab ich gemalt." Katharina lässt die kleine Präsentation natürlich nicht unkommentiert. Liebevoll antwortet sie in ihrer Instagram-Story: "Das hast du wundervoll gemacht, mein Schatz." Der kurze Clip fängt damit einen Moment ein, in dem sich Stolz, Nähe und ein bisschen Abschiedsschmerz mischen.

Emilio und Emilia trennen etwa zwei Jahre Altersunterschied, doch die Babyzeit liegt mittlerweile bei beiden hinter ihnen. Dieser Entwicklung widmet Katharina in ihrer Story einen nostalgischen Rückblick auf die ersten Monate mit ihren Kindern. Die Aufnahme selbst wirkt dabei völlig ungestellt: Die Mutter sitzt mitten im Geschehen, beschäftigt sich direkt mit den beiden und beobachtet, wie die Geschwister gemeinsam malen. Auch optisch gibt sich der Realitystar in dem Clip betont leger. Sie trägt ein cremeweißes Sweatshirt, die Haare hat sie zu einem tief gebundenen Zopf zusammengenommen. Ein Einblick in den Familienalltag, wie ihn ihre Follower von ihr kennen – ohne große Inszenierung, dafür mit viel Emotion.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

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Instagram / keepitlikedomi Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic und ihrem Kind, Paris im September 2026

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

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