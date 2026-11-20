Die roten Stühle werden wieder warmgesessen! Mark Forster (43), Wincent Weiss (33) und Ayliva (28) kehren 2027 als Coaches zu The Voice Kids zurück. Wie Joyn bekannt gab, nehmen die drei Musiker für die 15. Staffel der Castingshow erneut im Studio in Berlin-Adlershof Platz. Mit dem Comeback des Trios kommt allerdings eine auffällige Neuerung: Zum ersten Mal seit der sechsten Staffel besteht die Coachingrunde wieder nur aus drei statt aus vier Parteien. Die bisherigen Coaches Michael Patrick Kelly (48), Alvaro Soler (35), Leony (29) und HE/RO legen allesamt eine Pause ein.

Neuland betritt keiner der drei Rückkehrer. Mark und Wincent nahmen bereits jeweils fünfmal als Coach auf den roten Drehstühlen Platz und holten mit ihren Teams je zwei Staffelsiege. Entsprechend groß ist die Vorfreude. "Ich freu mich, wieder in mein Wohnzimmer 'The Voice Kids' zurückzukehren. 'The Voice Kids' war schon immer mein Lieblingsformat. Ich hab mir das lange genug von der Couch aus angeschaut – es wurde Zeit, zurückzukehren", erklärte Mark gegenüber Joyn. Ayliva saß bislang einmal am Buzzer.

Eine weitere Veränderung gibt es außerdem bei der Moderation: Melissa Khalaj (37) übergibt die Aufgabe an Andrea Kaiser (44). Sie wird "The Voice Kids" zum ersten Mal präsentieren. "Schon seit meinen ersten Tagen als Teenager beim Radio habe ich davon geträumt, eine Musikshow moderieren zu dürfen. Jetzt wird dieser große Traum tatsächlich wahr", schwärmte die TV-Bekanntheit von ihrem neuen Job. Wann genau die musikalischen Kids im Frühjahr 2027 ihre ersten Töne vor den Coaches anstimmen dürfen, ist bislang noch offen. Einen konkreten Starttermin für die neue Staffel gibt es bisher nämlich noch nicht.

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Joyn/Claudius Pflug/Andre Kowalski Bühne und Coach-Stühle von "The Voice Kids"

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Joyn / Christoph Köstlin Wincent Weiss, Ayliva und Mark Forster, "The Voice Kids"-Coaches

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