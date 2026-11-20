Es sind schwere Vorwürfe, die Anya Elsners (22) Vater Michel jetzt öffentlich gegen seine Ex-Partnerin Katrin erhebt. Nach den viel diskutierten Szenen bei Prominent verwandt spricht er im YouTube-Interview mit Ramon Wagner Klartext über das zerrüttete Verhältnis zwischen Mutter und Tochter – und lässt dabei kein gutes Haar an Katrin. Während Anya heute vor allem bei ihm und seiner Partnerin Moni Rückhalt finde, existiere zu ihrer leiblichen Mutter laut Michel gar keine emotionale Verbindung mehr. "Anya ist echt, Katrin ist unecht", stellt er klar und betont: "Sie hat gar keine Gefühle für ihre Mutter." Das kühle Verhalten der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin deutet er als "ganz großen Hilfeschrei" nach einer jahrelangen Maskerade, die er selbst rund 16 Jahre lang vor allem wegen Anya und für den schönen Schein nach außen mitgemacht habe – obwohl Vertrauensbrüche die Partnerschaft früh belasteten. Auf Ramons Nachfrage, ob die Bindung nur noch auf Öffentlichkeit basiere, antwortet er eindeutig: "Absolut. Die brauchen sich einfach nur öffentlich. Die hat sich in diesen zehn Wochen neunmal für ihren Vater entschieden."

Zudem wirft Michel seiner Ex-Partnerin vor, die Bühne im TV gezielt zu nutzen, um sich als Opfer zu inszenieren, während im Alltag bis heute keine echte Annäherung mit Anya stattfinde. Doch mit dieser scharfen Abrechnung findet er im Netz nur wenig Anklang. In den Kommentaren nehmen zahlreiche User Katrin in Schutz und zweifeln an der Darstellung des Vaters. "Jetzt wissen wir zumindest, woher Anya ihre Empathielosigkeit hat", schreibt ein Nutzer. Ein anderer urteilt noch härter: "Was für ein schrecklicher Kerl! Widerlich!" Auch Katrins Tränen vor der Kamera, die Michel als unecht bezeichnet, werden von vielen ganz anders bewertet: "Wenn die Katrin ständig so schlecht vom Vater geredet wird, ist es ja kein Wunder, dass die Prinzessin Anya so eine miese Sicht auf ihre Mutter hat. Der gute Papa und die böse Mutter. Ich kann dem Typen kaum zuhören. Ich empfand die Tränen von Katrin nicht als gespielt."

Die Wurzeln des Konflikts zwischen Anya und Katrin reichen bis zur Trennung der Eltern zurück. Laut Katrin zerbrach die Partnerschaft damals durch Untreue des Vaters – doch obwohl er fremdgegangen sein soll, gab Anya ihrer Mutter die Schuld. Der Auszug ihres Vaters traf sie besonders hart, weil er damals ihre wichtigste Bezugsperson gewesen sei, erklärte sie jüngst auf Instagram. Dennoch habe sie nicht mit ihm gehen können und sich gezwungen gesehen, bei ihrer Mutter zu bleiben. Daraufhin habe sie ihren eigenen Schmerz auf Katrin übertragen und ihrer Mutter ganz bewusst wehtun wollen. Wie angespannt das Verhältnis bis heute ist, zeigte sich dann bei "Prominent verwandt": Als es bei einer Challenge krachte, wischte Anya den Entschuldigungsversuch ihrer weinenden Mutter ab und nannte sie "peinlich, so peinlich".

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RTL / Africa Vumazonke Anya und Katrin Elsner bei "Prominent Verwandt"

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RTL Katrin und Anya Elsner bei "Prominent verwandt"

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