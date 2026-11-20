Nach dem Ende von Stranger Things zieht es Gaten Matarazzo (24) nun zurück zu seinen künstlerischen Wurzeln: Der Schauspieler feiert derzeit sein Debüt im Londoner West End. Im Tom Stoppard Theatre schlüpft er im Musical "Rent" in die Hauptrolle des Mark Cohen, eines angehenden Filmemachers, der zugleich als Erzähler durch die Geschichte führt. Wie Gaten jetzt im Gespräch mit The Hollywood Reporter verriet, kam die Anfrage ziemlich überraschend. Regisseur Luke Sheppard bot ihm die Rolle kurzerhand direkt an. Schon die Betreffzeile der Nachricht, "Mark West End", genügte, um Gaten zu überzeugen. "Nachdem ich sofort zugesagt hatte, kam mir erst richtig zu Bewusstsein, dass ich für längere Zeit von zu Hause wegziehen würde", erzählt er. Vorab konnte er allerdings bereits einige Mitglieder des Kreativteams kennenlernen und fühlte sich dabei auf Anhieb wohl.

Das Musical "Rent" erzählt vom Leben einer Gruppe mittelloser Künstler und Aktivisten im New Yorker East Village. Armut, Drogensucht, Gentrifizierung und die HIV/AIDS-Krise bilden dabei ebenso zentrale Themen wie Freundschaft, Kreativität und Zuversicht. Gaten kannte und liebte das Stück schon lange vor seinem West-End-Debüt. Dennoch gingen ihm vor der Premiere einige Zweifel durch den Kopf. Der US-Amerikaner fragte sich, ob das anspruchsvolle Londoner Theaterpublikum einem Netflix-Star womöglich skeptisch begegnen würde. "Es gibt einen gewissen Standard, den man erfüllen muss, und das zu Recht. Damit geht ein gewisser Druck einher, besonders wenn man aus dem Ausland kommt", räumt er ein. Seine Befürchtungen sollten sich jedoch nicht bewahrheiten: "Ich hatte Angst, dass es mehr Augenrollen als Optimismus geben würde, und mir ist nichts als Liebe begegnet, was wirklich, wirklich wunderbar war."

Mit seinem aktuellen Engagement knüpft Gaten auch an seine frühen Jahre als Schauspieler an. Bereits mit neun Jahren stand er laut The Hollywood Reporter für "Priscilla, Queen of the Desert" erstmals professionell am Broadway auf der Bühne. Später verkörperte er Gavroche in "Les Misérables", ehe er als Dustin Henderson in "Stranger Things" internationale Bekanntheit erlangte. Dass er den frühen Ruhm gut verkraftet hat, führt er vor allem auf die Unterstützung seines Umfelds zurück: "Meine Eltern haben immer darauf geachtet, dass ich es aus den richtigen Gründen machte." Auch am Set hätten Sicherheit, Bildung und das Wohlergehen der jungen Darsteller stets oberste Priorität gehabt. Die Bühne reizt Gaten derzeit aber besonders, weil sie ihn an seine Kindheit erinnert und ihm viel bedeutet.

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Getty Images Gaten Matarazzo, Schauspieler

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Netflix Gaten Matarazzo als Dustin Henderson in "Stranger Things" Staffel 5

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