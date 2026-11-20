Im Liebesleben von Kim Hnizdo (30) soll es eine überraschende Veränderung gegeben haben: Die Germany's Next Topmodel-Gewinnerin ist offenbar wieder Single. Wie Bild berichtet, haben sich das Model und der Unternehmer Lior Beno Rosen nach dreieinhalb gemeinsamen Jahren getrennt. Eine Bekannte aus Kims Umfeld schilderte dem Newsportal, dass ein gemeinsamer Urlaub für das Paar das endgültige Aus bedeutet habe: "Sie hat einen Schlussstrich gezogen. Nach einem gemeinsamen Griechenlandurlaub war endgültig alles vorbei." Auch auf Social Media gibt es Hinweise auf das Liebes-Aus: Die gemeinsamen Pärchenfotos sind inzwischen von Kims Instagram-Profil verschwunden. Bestätigt hat die Blondine die Trennung allerdings nicht.

Dabei hatte es vor wenigen Monaten noch ganz anders ausgesehen. Im April 2026 feierte Kim ihren 30. Geburtstag mit einer glamourösen Party im Hotel Roomers in Frankfurt am Main – und Lior war an ihrer Seite. Damals machte das Model gegenüber der Zeitung deutlich, welchen Stellenwert ihr Partner für sie hatte: "Zum ersten Mal steht ein Mann wirklich an erster Stelle." Auch über eine gemeinsame Familie sollen sich die beiden Gedanken gemacht haben. Ende 2025 ließ Kim ihre Eizellen einfrieren. Lior unterstützte sie während der belastenden Behandlung. Lior ist als Unternehmer in der Luxusuhrenbranche tätig und hielt sich bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch Kim machte ihre Beziehung lange nicht öffentlich. Erst im Frühjahr 2025 trat sie gemeinsam mit ihrem Partner bei einem Red-Carpet-Event auf und bestätigte damit offiziell ihre Liebe.

Schon damals hatte Kim deutlich gemacht, dass sie sich für ihr neues Lebensjahrzehnt andere Prioritäten wünschte. Nach zehn turbulenten Jahren seit ihrem GNTM-Sieg sollte das Ankommen stärker in den Mittelpunkt rücken. "Ich will ein Zuhause, ich will Familie", erklärte sie im Gespräch mit Bild. Einen konkreten Zeitpunkt für möglichen Nachwuchs nannte sie allerdings nicht. Auf die Frage, wann es so weit sein könnte, antwortete sie: "Das weiß nur Gott."

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Instagram / lior_beno_rosen Lior Beno und Kim Hnizdo, April 2024

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Imago Model Kim Hnizdo im März 2026

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