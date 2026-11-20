Princess Andre (19) kann sich jetzt über einen echten Traumstart freuen: Ihre erste eigene Make-up-Kollektion war in Rekordzeit ausverkauft. Erst am Dienstag kamen die Produkte bei der britischen Drogeriekette Boots in den Handel, doch schon nach 90 Minuten war nichts mehr zu haben. Wie ein Insider nun gegenüber The Sun verrät, wollte die Influencerin den Verkaufsstart eigentlich vier Stunden lang gemeinsam mit ihren Fans in einem TikTok-Livestream feiern. Der enorme Ansturm machte ihr allerdings einen Strich durch die Rechnung: Bereits nach eineinhalb Stunden musste sie die Übertragung beenden. Auch bei der Drogeriekette soll man von der Nachfrage überrascht gewesen sein. "Boots sagte, man habe noch nie etwas Vergleichbares erlebt und bereits die nächste Bestellung aufgegeben", verriet die Quelle.

Zur Debütkollektion gehören unter anderem Lipkits, Highlighter, Bronzer, Mascara und ein Settingspray. Rund zwei Jahre lang soll Princess an den Produkten gearbeitet haben und nun von der Resonanz überwältigt sein: "Es war ein so langer Prozess. Aber all die harte Arbeit zahlt sich aus, und Princess ist überglücklich", erklärte der Insider gegenüber The Sun. Schon am kommenden Wochenende steht der nächste Termin an: In einer Boots-Filiale im Meadowhall-Einkaufszentrum in Sheffield möchte Princess ihre Fans bei einer Signierstunde persönlich treffen. Doch damit nicht genug: Auch abseits der Kosmetiklinie hat sie offenbar große Pläne. "Sie möchte einen geschützten Raum und eine Gemeinschaft für Teenager schaffen – so etwas wie einen Princess-Club. Es wird noch weitere spannende Ankündigungen geben."

Princess Andre ist die Tochter von Sänger Peter Andre (53) und Realitystar Katie Price (48). Inzwischen geht die Influencerin jedoch ihre eigenen Weg: Seit Sommer 2025 gewährt sie in ihrer ITV2-Realityshow "The Princess Diaries" Einblicke in ihren Alltag und ihren Start ins Erwachsenenleben. Dabei möchte sie sich zunehmend aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern lösen. Nach drei Staffeln wurde das Format sogar um eine vierte verlängert. Außerdem steht Princess gemeinsam mit ihrem Bruder Junior Savva Andre (21) für "Celebrity Race Across the World" vor der Kamera. Mit ihrer eigenen Beautykollektion kann sie nun also einen weiteren Meilenstein auf ihrem Karriereweg verbuchen.

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Imago Princess Andre bei den Beauty Awards 2025 in London

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Instagram / princess_andre Princess Andre, Tochter von Katie Price und Peter Andre

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