Prinz William (44) und seine Frau Prinzessin Kate (44) sollen ihre Pläne für eine Australienreise in diesem Jahr begraben haben. Schuld daran sind angeblich keine Geringeren als Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45). Wie das Magazin New Idea berichtet, wollten der Thronfolger und seine Frau noch 2026 gemeinsam nach Down Under reisen: "Sie hatten gehofft, dieses Jahr durch Australien zu touren, und sprachen darüber sogar mit dem Premierminister." Aber daraus wurde anscheinend nichts. Die Pläne seien "durch Harrys und Meghans Besuch sowie die dänische Royaltour durchkreuzt" worden, heißt es weiter. Wie genau der jüngste Aufenthalt der Sussexes in Australien den Terminkalender von William und Kate beeinflusst haben soll, ist nicht bekannt. Der Kensingtonpalast hat die Angaben bislang nicht bestätigt.

Aber ist ein Besuch in Australien tatsächlich vom Tisch? Bei den jüngsten Earthshot Prize Awards in Indien ließ William zumindest durchblicken, dass es im kommenden Jahr so weit sein könnte. "Großes Jahr nächstes Jahr, Australien!", rief er auf der Bühne. William und Kate sollen darüber nachdenken, die Reise mit der nächsten Earthshotpreisverleihung zu verbinden. Auch ihre Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) könnten dann mit von der Partie sein. Für die Familie wäre es eine besondere Rückkehr: Zuletzt waren William und Kate 2014 in Australien, damals mit dem noch kleinen George. Laut dem Magazin könnten diesmal außerdem Zara Tindall (45) und Mike Tindall (48) dazustoßen und der Familie einige ihrer Lieblingsorte zeigen.

Harrys und Meghans Australienreise soll den Streit zwischen den Brüdern angeheizt haben. Ein Insider hatte gegenüber Us Weekly behauptet, William habe sich über die Auftritte der beiden irritiert und frustriert gezeigt. Der Grund: Harry und Meghan hätten sich bei mehreren Terminen beinahe so präsentiert, als nähmen sie weiterhin offizielle Aufgaben für das Königshaus wahr. Dabei hatten sie diese Rolle bereits 2020 aufgegeben. Die Quelle hatte die Reise als Auftritt mit "beinahe royaler Atmosphäre" beschrieben und kritisiert: "Es wirkt, als würden sie alte Verbindungen auf eine Weise für sich nutzen, die nicht akzeptabel sein sollte, weil sie keine arbeitenden Mitglieder der Royal Family mehr sind." Auch die große Medienpräsenz der beiden habe William und Kate gestört.

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William lächeln bei der ersten Verleihung der Children's Earthshot Awards in Mumbai

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