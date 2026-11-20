Für Herzogin Meghan (45) machte Prinz Harry (42) bei einer seiner wichtigsten Datingregeln kurzerhand eine Ausnahme. Eigentlich hatte sich der Royal vorgenommen, mindestens drei Jahre mit einer Frau zusammen zu sein, bevor er den Schritt zur Ehe wagt. Bei der ehemaligen Schauspielerin kam jedoch alles anders. Wie The Mirror berichtet, ließ sich Harry deutlich weniger Zeit. Als die beiden im Sommer 2016 zusammenkamen, nahm er Meghan bereits bei ihrem dritten Date mit in den gemeinsamen Urlaub. Schon damals soll für den Prinzen festgestanden haben, dass er sie eines Tages heiraten wollte. Tatsächlich folgte die Verlobung etwas mehr als ein Jahr nach ihrem Kennenlernen. Im Mai 2018 gaben sich die beiden schließlich bei einer Trauung in Windsor das Jawort. Damit hatte Harry seine selbst auferlegte Drei-Jahres-Frist deutlich verkürzt.

Über seine früheren Vorstellungen von Liebe und Partnerschaft hatte Harry bereits in seiner 2023 erschienenen Autobiografie "Reserve" berichtet. Darin beschrieb er, dass er sich aufgrund seiner Rolle im Königshaus einst strenge Regeln für Beziehungen auferlegt hatte. "Die wichtigste war, dass man unbedingt drei Jahre lang mit einer Frau zusammen sein muss, bevor man den großen Schritt wagt", heißt es in dem Buch, aus dem The Mirror zitiert. Bei Meghan setzte er diese Vorgabe allerdings außer Kraft. "Aber Meg schien die leuchtende Ausnahme von dieser Regel zu sein. Von allen Regeln. Ich erkannte sie sofort, und sie erkannte mich. Mein wahres Ich", schrieb der Herzog von Sussex. Dass seine Entscheidung auf andere möglicherweise überstürzt wirken könnte, war ihm durchaus bewusst. Dennoch hielt er an seinem Gefühl fest: "Es mag voreilig erscheinen, dachte ich, es mag unlogisch erscheinen, aber es ist wahr: Zum ersten Mal hatte ich tatsächlich das Gefühl, wirklich mein Leben zu leben."

Als Harry und Meghan sich kennenlernten, gehörte der Prinz noch zum engeren Kreis der britischen Royals. Damals lebte er im Nottingham Cottage auf dem Gelände des Kensington Palace. Sein Bruder hatte dort mit seiner Familie ebenfalls eine Londoner Wohnung, verbrachte jedoch den Großteil seiner Zeit in Anmer Hall in Norfolk. Nach ihrer Hochzeit bekamen Harry und Meghan zwei Kinder: Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). 2020 zogen sie sich von ihren royalen Aufgaben zurück und verlegten ihren Lebensmittelpunkt nach Kalifornien, zogen jedoch im August 2026 in die britischen Cotswolds. Archie und Lilibet sollen dort inzwischen zur Schule gehen. Bereits im Juli sollen Harry, Meghan und die Kinder König Charles III. (78) und Königin Camilla (79) bei einem privaten Familientreffen auf deren Landsitz Highgrove besucht haben. Für Charles wäre es dem Bericht zufolge das erste Wiedersehen mit seinen Enkelkindern seit vier Jahren gewesen. Das Verhältnis zu Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) soll weiterhin schwierig sein. Auch für das diesjährige Weihnachtsfest sieht es nicht nach Familienversöhnung aus: Harry und Meghan sollen keine Einladung nach Sandringham erhalten haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

Anzeige Anzeige