Matthias Reim (68) verfolgt einen ungewöhnlichen Plan, um seine langjährige Nikotinsucht zu überwinden. Nach 56 Jahren als Raucher möchte der Schlagerstar am 5. August 2028 seine letzte Zigarette rauchen. Der besondere Moment soll im Rahmen eines Konzerts vor rund 20.000 Fans in der Berliner Waldbühne stattfinden. Geplant ist ein musikalischer Rückblick auf seine nahezu 40-jährige Karriere. Für den Sänger geht damit ein großer Traum in Erfüllung. Gleichzeitig will er an diesem Abend sein langjähriges Laster hinter sich lassen. Damit der Rauchstopp auch langfristig funktioniert, setzt Matthias nach dem Auftritt auf Hypnose. "Ich würde dann am 5. August 2028 meine letzte Zigarette rauchen. Um das danach weiter durchzuhalten, werde ich mich hypnotisieren lassen. Ich bin zuversichtlich, dass das klappt", erklärte er jetzt im Gespräch mit Bild.

Der Musiker greift bereits seit seinem 14. Lebensjahr zur Zigarette und raucht mittlerweile durchschnittlich eine Schachtel täglich. Auch vor und nach seinen Konzerten gehört das Rauchen fest zu seinem gewohnten Ablauf. Dabei gönnt er sich üblicherweise mehrere Zigaretten und ein Bier. Sein Versprechen ist allerdings an eine Bedingung geknüpft. Die Waldbühne muss mit 20.000 Besuchern gefüllt sein. Bei früheren Open-Air-Konzerten in der Berliner Wuhlheide standen rund 15.000 Menschen vor der Bühne. Wenn ihm nach dem Rauchstopp jemand eine Zigarette anbietet, hat Matthias in Anspielung auf seinen größten Hit "Verdammt, ich lieb' dich" schon eine Antwort parat: "Verdammt, ich zieh' nicht!" Ganz neu ist sein Vorhaben nicht. Schon 1996 wollte er gemeinsam mit seiner damaligen Frau Mago aufhören. Weil er stattdessen zu Süßigkeiten griff, nahm er nach eigenen Angaben zwölf Kilogramm zu. Später rauchte er heimlich wieder. Nach der Trennung war er schließlich erneut bei einer Schachtel täglich.

Bevor es in der Waldbühne so weit ist, blickt Matthias ausführlich auf sein bewegtes Leben zurück. Am 10. März 2027 soll im Heyne Verlag seine Autobiografie "Sieben Bier, zu viel geraucht ... – Mein verdammt verrücktes Leben" erscheinen. Das Buch erscheint damit rund anderthalb Jahre vor dem großen Konzert in der Hauptstadt. Auf insgesamt 320 Seiten möchte der Sänger bislang unbekannte Einblicke in sein Leben geben. Dabei will er offen über persönliche Erfolge und Rückschläge berichten. Auch finanzielle Schwierigkeiten und gesundheitliche Probleme sollen in dem Buch zur Sprache kommen. Darüber hinaus möchte der Schlagerstar wichtige Wendepunkte in seinem Liebes- und Familienleben beleuchten. Schon der Titel spielt auf genau die Angewohnheit an, von der sich Matthias nach seinem geplanten Konzert in Berlin für immer verabschieden möchte: das viele Rauchen.

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Imago Matthias Reim bei der Aufzeichnung der WDR-Talkshow "Kölner Treff" am 24. September 2026 in Köln

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Imago Matthias Reim bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat" am 9. November 2026 in Leipzig

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