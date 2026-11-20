Henna Urrehman nimmt sich die Macher von Love Island VIP zur Brust. Der Realitystar stellt sich öffentlich hinter seine Freundin Marla Slengard. Hintergrund: Sie steht wegen ihres Verhaltens in der Datingshow massiv in der Kritik. In einem Kommentar unter einem Instagram-Statement von Marla wirft Henna den Verantwortlichen vor, mit zweierlei Maß zu messen. "Leider muss man an der Stelle auch mal wirklich bei Love Island VIP und RTL+ fragen, warum der Sprecher z. B. bei dir immer alles als super schlimm einordnet, also nach jeder Szene gibts mindestens einen Spruch, der den Zuschauenden suggerieren soll 'Marla ist schlimm'", wettert sie. Auch die ausbleibenden Konsequenzen für heftige Anfeindungen ihrer Mitstreiter gegen Marla sind Henna ein Dorn im Auge.

Sie führt aus: "Nach offensichtlichem SLUTSHAMING fand aber danach überhaupt keine Einordnung dazu statt?" Hintergrund: Maxime Ocasek schoss während eines Gesprächs mit Hanna Weig (30) gegen Marla und machte sich über sie lustig. Marla schließt sich den Worten ihrer Freundin an. Auch ihr stößt sauer auf, wie die Szenen mit ihr aus dem Off kommentiert wurden: "Ich finde, so ein Sprecher sollte neutral sein. Das ist er allerdings nicht. Schade." Während sich ihre Mitstreiterin Eva Benetatou (34) ebenfalls hinter sie stellt, bekommt Marla aber nicht von allen Rückendeckung. Auch einige Social-Media-Nutzer melden sich zu Wort, die den Sprecher in Schutz nehmen.

Ihrer Ansicht nach habe er lediglich Marlas Verhalten in der Show kommentiert und damit genau das getan, wofür er da ist: "Na ja, der hat nur seinen Job gemacht. Scheiße kann man auch nicht als etwas Schönes darstellen." Ein anderer Nutzer geht mit der Reality-TV-Darstellerin noch härter ins Gericht und schreibt: "Dann darfst du nicht in so eine Show gehen und man weiß doch genau, was dort auf einen zukommt. Sich jetzt als Opfer hinzustellen, das ist arm." Für Henna ist die Sache jedoch eindeutig: "Es ist einfach so klar, dass du der Buhmann der Staffel sein sollst." Ein solches Vorgehen findet sie "einfach ganz ekelhaft" – vor allem mit Blick auf die Psyche der Kandidaten. Marla hatte sich in ihrem Statement ausführlich gegen den anhaltenden Shitstorm gewehrt, der nach ihrem Auftritt bei "Love Island VIP" über sie hereingebrochen war.

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Instagram / hennschka Henna Urrehman, Juli 2026

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Instagram / hennschka Henna Urrehman und Marla Slengard, "Love Island VIP"-Teilnehmerinnen

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