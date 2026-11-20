Doja Cat (31) ist alles andere als begeistert vom neuen Gaming-Hit des Jahres. Die Sängerin muss feststellen, dass ihre Songs in "Grand Theft Auto VI" keinen Platz bekommen haben. Ihre Musik läuft weder auf den bekannten Radiosendern im Spiel noch taucht sie bei den bisher bekannten Beiträgen zum offiziellen Soundtrackalbum auf. Das Game ist am Donnerstag erschienen und wurde von Fans auf der ganzen Welt gefeiert. Doja hielt mit ihrem Frust nicht lange hinterm Berg: Kurz nach dem Release meldete sie sich auf X zu Wort und wandte sich direkt an die Entwicklerfirma Rockstar Games. "Ich hätte meine Musik so gerne in GTA 6 gehabt, ich bin so verdammt verbittert", schrieb die Musikerin. Bei dieser vergleichsweise nüchternen Klage blieb es allerdings nicht. In einem weiteren Beitrag wurde die Rapperin noch deutlicher und ließ ihrer Wut freien Lauf: "Rockstar Games, ihr habt mir das Herz gebrochen, verdammte Arschlöcher." Damit stellte Doja unmissverständlich klar, wie sehr sie ihr fehlender Platz in der Musikauswahl des lang erwarteten Games getroffen hat.

Ganz böse scheint die Rapperin dem Studio aber nicht zu sein. Zu ihrer derben Kritik lieferte sie auf der Plattform gleich eine Liebeserklärung an das Spiel mit: "Rockstar Games, leckt mich alle am Arsch. Ich liebe euer dummes, verdammtes Scheißspiel." Statt Dojas Hits hören Spieler auf den virtuellen Radiosendern unter anderem Burna Boy, Lana Del Rey (41), Bad Bunny (32), Morgan Wallen (33), PinkPantheress (25), Trina und Trick Daddy. Das offizielle Album zum Game erscheint an diesem Freitag und enthält 34 Songs. Darauf sind etwa Dua Lipa, Travis Scott und Cardi B vertreten. Neben Singles, die bereits veröffentlicht wurden, gibt es auch neue Musik verschiedener Künstler. Einen Tag später wird der Start des Games außerdem mit "Grand Theft Auto VI: The Festival" im Mana Wynwood in Miami gefeiert. Dort sollen Cardi und Travis auftreten. Auch ein Cactus-Jack-Set mit Travis, Don Toliver, SoFaygo und Kodak Black steht für die Veranstaltung auf dem Programm.

Während Doja leer ausging, bekam das französische Elektroduo Justice eine besonders große Bühne. Von ihm stammte die komplette Originalmusik des Spiels. Der Song "Flower in a Hurricane" war schon vor dem Release mehrfach im Promomaterial zu hören gewesen. Der dynamische Score war darauf ausgelegt, sich dem Spielgeschehen und den Entscheidungen der Spieler anzupassen. Für Dezember war zudem eine separate Veröffentlichung unter dem Titel "Grand Theft Auto VI: Original Score" angekündigt worden. Seit dem Vorgänger von 2013 waren 13 Jahre vergangen. Laut Sensor Tower sollte die Produktion mindestens eine Milliarde US-Dollar gekostet haben. Andere Schätzungen lagen sogar bei bis zu zwei Milliarden. Fast 16 Millionen Vorbestellungen standen im Raum. Zum Start mussten sich Fans allerdings mit dem Einzelspielermodus auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S begnügen. Eine PC-Version fehlte zunächst, ein Onlineangebot war bis dahin nicht angekündigt worden.

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Imago Doja Cat bei der Eröffnung des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles

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Getty Images Eine Fotoillustration zeigt eine PS5-Spielehülle von "Grand Theft Auto VI" und den zugehörigen Downloadbildschirm

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