Traum wird wahr: Andrea Kaiser übernimmt "The Voice Kids"

Bei The Voice Kids steht ein Wechsel am Mikrofon an: Andrea Kaiser (44) wird durch die 15. Staffel der beliebten Musikshow führen. Wie SAT.1 bekannt gab, begleitet die Moderatorin künftig die jungen Talente und ihre Familien durch alle Etappen des Gesangswettbewerbs. Die Aufzeichnungen der neuen Folgen starten im November 2026, ausgestrahlt werden sie im Frühjahr 2027 bei SAT.1 und auf Joyn. Für Andrea ist der Job offenbar mehr als nur ein neues Projekt: Mit dem Engagement erfüllt sie sich nach eigenen Angaben einen lang gehegten Wunsch. Bereits als Teenager arbeitete sie beim Radio und träumte davon, eines Tages eine Musiksendung zu moderieren. Nun wird dieser Traum tatsächlich Realität.

Wie groß ihre Vorfreude ist, machte die neue Moderatorin in einem Statement deutlich. "Schon seit meinen ersten Tagen als Teenager beim Radio habe ich davon geträumt, eine Musikshow moderieren zu dürfen. Jetzt wird dieser große Traum tatsächlich wahr", erklärte sie. Besonders am Herzen liegt ihr dabei die Begleitung der Nachwuchssängerinnen und Nachwuchssänger. "Dass ich jetzt die Talente und ihre Familien durch alle Etappen begleiten darf, ist eine unglaubliche Ehre und Freude und wird sicher nicht ohne die ein oder andere Freudenträne funktionieren", fügte sie hinzu. Wer Andrea bei ihrer Premiere live erleben möchte, hat dazu bereits im November 2026 die Gelegenheit: Fans können bei den Aufzeichnungen im Studio dabei sein. Der Ticketvorverkauf soll laut Sender am 11. Oktober 2026 über TVTickets starten.

Im Moderationsteam der Castingshow gab es zuletzt bereits mehrere Veränderungen. In der 14. Staffel hatte Melissa Khalaj (37) die Moderation erstmals allein übernommen. Zuvor hatte sich Thore Schölermann (42) nach 14 Jahren von dem Format verabschiedet. Melissa und Thore hatten die Show über Jahre gemeinsam moderiert und die jungen Talente als eingespieltes Duo durch Blind Auditions, Battles und das Finale begleitet. Mit Andrea Kaiser bekommt die Sendung in der kommenden Staffel nun erneut ein neues Gesicht. Ob sie die Show allein moderieren wird oder ihr jemand zur Seite steht, geht aus der aktuellen Mitteilung des Senders nicht hervor. Auch zur Besetzung der Coachstühle wurden bislang keine Details bekannt gegeben. Bis zur Ausstrahlung im Frühjahr 2027 dürften daher noch weitere Informationen rund um die 15. Staffel folgen.

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Imago Andrea Kaiser, Moderatorin

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Getty Images Andrea Kaiser bei den Bild Sport Awards 2018

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Imago Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderieren das Halbfinale von "The Voice of Germany" 2024 im Studio H Berlin Adlershof