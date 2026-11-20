Maxime Ocasek hat sich zu ihren fiesen Worten über Marla Slengard in Love Island VIP geäußert. Reue zeigt sie aber nur zum Teil. In einem Clip, den sie in ihrer Instagram-Story teilte, gibt die Reality-TV-Bekanntheit zu, beim Lästern über ihre Mitstreiterin übers Ziel hinausgeschossen zu sein: "Meine Wortwahl war auch nicht die feinste, das gebe ich zu und dafür möchte ich mich auch entschuldigen." Gemeinsam mit Hanna Weig (30) hatte sie in der Villa kein gutes Haar an Marla gelassen. Dabei fiel auch ein derber Spruch über Marlas Verhalten gegenüber Tim Kühnel (30). Maxime meint nun: "Ich hätte nicht direkt so ablästern sollen mit Hanna. War vielleicht nicht der richtige Weg, aber letztendlich haben wirs einfach so empfunden, dass sie uns eine sehr negative Aura ausgestrahlt hat, uns nicht mal Hallo gesagt hat, als wir reingekommen sind und das fand ich ziemlich respektlos."

Ihre grundsätzliche Kritik nimmt sie damit nicht zurück. Einige Aktionen von Marla mit Henna Urrehman findet sie nach wie vor nicht in Ordnung. Deshalb betont Maxime, mit einem Teil ihrer damaligen Einschätzung richtig gelegen zu haben: "Meine Wortwahl war vielleicht nicht richtig, aber irgendwo hatte ich ja recht damals." Außerdem erinnert Maxime an frühere Konflikte rund um Marla: "Ich habe jetzt einmal gelästert, okay. Aber was hat Marla vorher gemacht? Wie schlimm hat sie beleidigt? Sie hat gelästert, sie hat beleidigt, sie hat gemobbt – Greta damals." Von ihrer Haltung rückt Maxime trotz Entschuldigung nicht ab. Sie erklärt: "Denn letztendlich hat sie das getan, was sie getan hat und das war alles andere als cool, es war alles andere als loyal. Auch wenn es harte Worte waren, habe ich ja irgendwo recht gehabt mit dem, was ich gesagt habe."

Hintergrund war eine Lästerrunde nach der Rückkehr aus der Casa Amor. Maxime und Hanna waren mit weiteren Bewohnern zum übrigen Cast gestoßen. Maxime fällte ein hartes Urteil: "Ich habe heute noch kein Wort mit Marla geredet und trotzdem merke ich, dass sie die absolut unangenehmste Person ist in der ganzen Villa." Auch Hanna zeigte wenig Verständnis für Marlas Verhalten gegenüber Tim. Sie bezeichnete sie sogar als Schlampe. Auslöser der Kritik war Marlas Nacht mit Paco Herb (31) in der Private Suite. Während Tim in der Casa Amor gewesen war, hatten Marla und Paco miteinander gekuschelt und sich geküsst. Maxime behauptete gegenüber Hanna sogar, die beiden hätten Sex gehabt. Das war allerdings lediglich ihre Darstellung. Dabei fiel auch der Spruch: "Tim macht noch so auf richtig treu und die Alte macht die Beine breit für einen anderen." Später erfuhr Tim bei einer Movie Night von den Geschehnissen unter der Bettdecke.

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Instagram / maximeocasek Maxime Ocasek lächelt für ein Selfie im Oktober 2025

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel bei "Love Island VIP"

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