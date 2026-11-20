Jolina Mennen (34) hat einen großen Schritt in Richtung Neuanfang gemacht: Die Influencerin hat den Mietvertrag für ihre erste eigene Wohnung in Hamburg unterschrieben. Die freudige Nachricht verkündete sie ihren Followern auf Instagram. In dem Video sitzt Jolina an einem Tisch und hält ein Mikrofon in der Hand. Während sie von ihrem bevorstehenden Neustart erzählt, strahlt sie über das ganze Gesicht und muss immer wieder lachen. Dann lässt sie die große Neuigkeit heraus: "Leute, ich habe den Mietvertrag unterschrieben für meine erste eigene Wohnung in HH. Ich ziehe nach Hamburg. Oh, ich freue mich so doll." Damit ist der entscheidende nächste Schritt für ihren Umzug geschafft. Nach der erfolgreichen Wohnungssuche beginnt für Jolina schon bald ein neues Kapitel in der norddeutschen Großstadt. Die unterzeichneten Unterlagen machen aus ihrem Vorhaben jetzt einen festen Plan.

Wie viel ihr dieser Moment bedeutet, macht Jolina ebenfalls deutlich. Sie bezeichnet die Nachricht als ihr bislang größtes Thema und erklärt, dass ihre Community noch vor allen anderen davon erfahre. Wie überwältigt sie von ihrem Glück ist, zeigt auch eine Textzeile, die sie über das Video in ihrer Story legte: "Ich bin sooooo glücklich!" Dass sie ihre Freude kaum für sich behalten kann, hatte sich bereits unmittelbar vor der eigentlichen Verkündung abgezeichnet. Nur eine Minute vor der eigentlichen Verkündung teilte sie eine Nahaufnahme von sich. Darauf wirkt sie sichtlich aufgewühlt, dazu schrieb sie nur: "Ich schreie ..." Kurz darauf löste sie schließlich auf, was hinter ihrer emotionalen Reaktion steckt. Mit strahlendem Gesicht berichtete sie von ihrer Unterschrift und dem anstehenden Ortswechsel.

Dem unterschriebenen Mietvertrag ging eine Phase der Neuorientierung voraus. Ende Oktober hatte sie ihren Followern erzählt, dass sie ihre damalige Traumwohnung etwa drei Wochen zuvor gekündigt habe. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings schon klar, dass sie sich räumlich verändern möchte. Die Influencerin bereitete sich damals gerade auf eine neue Wohnungsbesichtigung vor und nahm ihre Follower bei diesem Schritt mit. Schon zu diesem Zeitpunkt wirkte sie aufgeregt und blickte optimistisch in die Zukunft. Ob genau diese Besichtigung am Ende zu ihrem neuen Zuhause führte, geht aus ihren aktuellen Beiträgen nicht hervor. Fest steht aber: Aus dem Wunsch nach einem Tapetenwechsel ist inzwischen ein konkreter Plan geworden. Mit ihrer Unterschrift unter den Mietvertrag steht Jolina nun vor dem Einzug in ihre erste eigene Wohnung in Hamburg. Wann genau Jolina ihre Kisten packt und in die Hansestadt zieht, ließ sie bislang offen.

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Imago Jolina Mennen bei der Jubiläumsparty zu 40 Jahren bonprix im Curio Haus in Hamburg am 25. Juni 2026

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