Als Anwältin Alex Holtkamp in der ZDF-Reihe "Wilsberg" kennt man Ina Paule Klink (46) selbstbewusst und schlagfertig – doch hinter dieser Fassade verbargen sich jahrelange Selbstzweifel und Depressionen. So offen wie jetzt hat die Schauspielerin darüber bislang kaum gesprochen. In einem aktuellen Interview mit Superillu blickt sie auf belastende Erfahrungen zurück, die schon in ihrer Kindheit begannen und sie bis ins Erwachsenenalter begleiteten. "Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und bei mir gab es definitiv auch Schatten. Depressionen waren ein großes Thema", erzählt Ina. Diese Seite ihres Lebens hielt sie lange vor der Öffentlichkeit verborgen. Geholfen hat ihr schließlich eine Therapie, in der sie die prägenden Erlebnisse aufarbeiten konnte und nach und nach lernte, sich selbst so anzunehmen, wie sie ist.

Wie hart sie früher mit sich selbst ins Gericht ging, macht die Schauspielerin im Gespräch deutlich: "Ich hatte lange ein ziemlich destruktives Selbstbild." Ein Grund dafür liegt in ihrer Kindheit, in der sie immer wieder als "hässlich" bezeichnet worden sei. Ina selbst sagt rückblickend, sie wäre "überhaupt kein klassisch hübsches Kind" gewesen – verletzende Kommentare kamen zwar nicht aus ihrer Familie, hinterließen aber dennoch Spuren, sodass sie sogar als Erwachsene noch auf ihr Aussehen von damals angesprochen wurde. Hinzu kam, dass sie sich schon früh mit ihrer Identität auseinandersetzte, lange Zeit lieber ein Junge gewesen wäre und ihre Haare entsprechend kurz trug. "Bis zu meinem elften Lebensjahr hatte ich ganz kurze Haare. Auch etwas, das ich in meiner Therapie bearbeitet habe", verrät Ina.

Über Nacht kam die Veränderung allerdings nicht, denn der Weg zu mehr Selbstakzeptanz war für Ina ein langer Prozess, in dem sie mithilfe der Therapie nach und nach einen milderen Blick auf sich selbst entwickeln konnte. "Ja, es hat gedauert, bis ich mir sagen konnte: 'Das bin ich, und das ist auch alles okay so!'", erklärt sie. Rückhalt bekommt die Schauspielerin, die von 2000 bis 2021 für "Wilsberg" vor der Kamera stand, auch privat: Seit sechs Jahren ist sie mit dem 20 Jahre älteren Regisseur und Produzenten Roland Suso Richter liiert. Die beiden verbindet auch die Leidenschaft für Film und Fernsehen, wo Roland regelmäßig bei "Der Zürich-Krimi" Regie führt und Ina die Rechtsanwältin Dominique Kuster verkörpert. Für sein Projekt "Mordach" ließ sie sich sogar auf eine ganz ungewöhnliche Aufgabe ein und spielte dort zum ersten Mal in ihrer Karriere eine Leiche.

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Getty Images Ina Paule Klinik, Schauspielerin

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Getty Images Playboy-Star Ina Paule Klink im Juni 2015 in Berlin

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