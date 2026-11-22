Prinzessin Kate (44) überrascht mit einem Projekt, das bislang streng geheim gehalten wurde: Die Ehefrau von Prinz William (44) hat einen rund 30-minütigen Dokumentarfilm über ihre Krebserkrankung und ihre Genesung gedreht. In "Heal", den die BBC am 29. November auf BBC One ausstrahlt, zeigt sich die Royal von einer sehr persönlichen Seite. Während ihrer Three Peaks Challenge spricht sie offen darüber, welche Spuren die Diagnose an ihrem Körper und in ihrem Inneren hinterlassen hat. "Krebs verändert einen. Er verändert den Körper, er verändert einen körperlich, aber es gibt einen viel, viel tieferen Teil, den eine Krebsdiagnose in einem verschiebt", erklärt Kate laut BBC. Ihre Erfahrung bringt die Prinzessin mit den Worten "Heilung ist eine Reise" auf den Punkt. Neben Kates Bruder James Middleton (39) kommen weitere Krebspatienten zu Wort. Auch Prinz William und die drei gemeinsamen Kinder sind in dem Film zu sehen, der die Genesung der Royal aus einer sehr persönlichen Perspektive begleitet.

Wer auf eindrucksvolle Bergpanoramen hofft, kommt ebenfalls auf seine Kosten: "Heal" enthält bislang unveröffentlichte Aufnahmen von Kates Three Peaks Challenge. Dabei bezwang die Prinzessin 2026 innerhalb eines einzigen Tages die jeweils höchsten Gipfel Englands, Schottlands und Wales'. Unterwegs vertraut die Prinzessin ihrem Bruder an, dass sie nach dem Ende ihrer Behandlung im Royal Marsden Hospital die dort übliche Glocke nicht geläutet habe. James sieht in der Bergtour daraufhin ihren ganz persönlichen Schlusspunkt: "Vielleicht ist das dein Glockenläuten." Im Trailer ist zudem zu sehen, wie Kate ihren Mann und ihre Kinder innig in die Arme schließt. "Es ist klar, dass wir nicht dafür gemacht sind, die Herausforderungen des Lebens allein zu tragen", betont sie. Sämtliche Erlöse aus dem Vertrieb fließen an die Royal Marsden Cancer Charity. Der Film soll Betroffene im Umgang mit Diagnose und Genesung unterstützen und den Zugang zu ganzheitlicher Krebsversorgung verbessern. In Großbritannien ist er ab 12 Uhr GMT im BBC iPlayer verfügbar und läuft um 18:40 Uhr GMT auf BBC One. Die Einführung übernimmt Moderatorin Kirsty Young.

Im März 2024 hatte Kate öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt ist und sich einer Chemotherapie unterzieht. Um welche Krebsart es sich handelt, verriet sie nie. Im September 2024 gab sie in einem Video das Ende der Chemotherapie bekannt, im Januar 2025 folgte die Nachricht, dass sie sich in Remission befindet. Hinter der Kamera stand damals wie auch jetzt bei "Heal" Will Warr, der die Familie als Produzent und Kameramann schon mehrfach begleitet hat. In dem Clip von 2024 sagte die Prinzessin: "Aus der Dunkelheit kann Licht entstehen." Kurz bevor die Doku angekündigt wurde, reiste Kate mit William zum Earthshot Prize nach Indien. Nach Angaben der BBC war es ihre erste gemeinsame offizielle Auslandsreise seit der Behandlung. Auch außerhalb Großbritanniens soll Kates Geschichte gezeigt werden: In den USA läuft die Dokumentation am 30. November bei NBC, in Australien am 1. Dezember und in Kanada am 7. Dezember.

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