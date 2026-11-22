Kris Jenner (71) thematisiert ihre Beziehung zu ihrem verstorbenen Ex-Mann Robert Kardashian Sr. (†59). In einer aktuellen Folge von The Kardashians traf sich die Unternehmerin mit ihrer langjährigen Freundin Shelli Azoff zum Mittagessen. Die Frauen unterhielten sich über die Zeit nach der Trennung. Kris und Robert hatten sich 1991 nach fast 13 Ehejahren scheiden lassen. Ein Ende ihrer Verbindung bedeutete das aber nicht: Bis zu seinem Tod im September 2003 seien die beiden eng miteinander verbunden geblieben. Anlass für Kris' Worte war die Weise, wie ihre Familie in "KIM: Kim Kardashian – die autorisierte Biografie" von Jonathan Van Meter dargestellt wird. Kris betonte: "Dein Vater und ich waren bis zu dem Tag, an dem er starb, beste Freunde. Beste Freunde."

Ihre Freundin Shelli konnte das nur bestätigen: "Ja, das wart ihr. Du hast Robert nicht schlechtgemacht. Robert hat dich nicht schlechtgemacht. Ihr wart nicht glücklich miteinander, aber von euch beiden war immer Liebe da." Nach der schweren Trennungsphase hätten die beiden jeden Tag am Leben des anderen teilgenommen. Sie hätten sich geliebt und unterstützt. Die Ex-Partner seien weiterhin Familie gewesen. Diese Verbundenheit endete laut Kris auch nicht, als sie zwei Töchter mit einem anderen Mann bekam. Robert sei an Feiertagen und Geburtstagen mit von der Partie gewesen und habe sogar die Geburtstagsfeiern von Kendall Jenner (31) und Kylie Jenner (29) besucht. Kris und Robert hatten 1978 geheiratet. Gemeinsam bekamen sie vier Kinder: Kourtney Kardashian (47), Kim Kardashian (46), Khloé Kardashian (42) und Rob Kardashian (39). Robert starb im Jahr 2003 im Alter von 59 Jahren an Speiseröhrenkrebs.

Wegen der Biografie hatte Kris mächtig getobt. In einer früheren Folge von "The Kardashians" hatte Kim erzählt, Jonathan halte es für möglich, dass sie belastende Kindheitserfahrungen selbst nicht als solche erkenne. Bei ihrer Mutter traf diese Einschätzung einen wunden Punkt. "Du musst nichts andeuten, Arschloch", schimpfte Kris in Richtung des Autors. Kim könne ihm außerdem ausrichten, "dass er sich verpissen kann". Kris warf Jonathan vor, die Familiengeschichte zu dramatisieren, um Bücher zu verkaufen. Kim reagierte deutlich gelassener und beschrieb ihre Kindheit als großartig. Kourtney blickte dagegen kritischer auf die damaligen Erziehungsmethoden. Sie vermutete, dass ihre Eltern sie als Baby lange im Bettchen hatten weinen lassen. Kris erklärte daraufhin, Robert habe ihr verboten, das weinende Baby hochzunehmen. Kourtney bezeichnete dieses Vorgehen als traumatisierend.

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Instagram / kimkardashian Robert Kardashian, Kris Jenner und Kim Kardashian

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Imago Kris Jenner im August 2025

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