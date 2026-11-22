Prinzessin Kate (44) hat einen ehrlichen Einblick in die schwere Zeit nach ihrer Krebsbehandlung gegeben. Bei einem Besuch im Colchester Hospital im vergangenen Jahr gab die Royal zu, dass die Phase nach ihrer Chemotherapie schwieriger gewesen sei als zunächst erwartet. Während der Behandlung habe sie nach außen ein "tapferes Gesicht" gezeigt. Mit dem Ende der Therapie sei jedoch nicht der ersehnte Alltag eingekehrt. Wie People berichtet, beschrieb die Prinzessin von Wales diese Übergangszeit als besonders belastend: "Man wird nicht mehr unbedingt vom klinischen Team betreut, ist aber zu Hause noch nicht in der Lage, so normal zu funktionieren, wie man es vielleicht früher konnte." Kate musste deshalb erst eine "neue Normalität" für sich finden. Diesen Weg fasste sie mit deutlichen Worten zusammen: "Es ist eine Achterbahnfahrt; es verläuft nicht so reibungslos, wie man es erwartet."

Kate hatte sich 2024 einer geplanten Bauchoperation unterzogen. Im März desselben Jahres machte sie dann öffentlich, dass bei ihr Krebs diagnostiziert worden war. In der Folge zog sie sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Im September 2024 schloss die dreifache Mutter schließlich ihre Chemotherapie ab. Doch auch danach kehrte sie nicht sofort zu all ihren Terminen zurück, sondern ließ ihrem Körper Zeit, sich zu erholen. Als besonders wertvoll empfand sie in dieser Phase die Unterstützung durch Gespräche. "Und tatsächlich ist jemand, der einem hilft, darüber zu sprechen, einem diese Phase nach der Behandlung zeigt und einen hindurchführt, meiner Meinung nach wirklich wertvoll", erklärte sie laut People.

Während und nach ihrer Erkrankung spielte für Kate auch die Natur eine immer größere Rolle. Sie helfe dabei, Dinge loszulassen, die man nicht kontrollieren kann, und in schweren Zeiten wieder zu sich selbst zu finden. "Ich finde Hoffnung in den Lektionen, die uns die Natur lehrt: dass wir trotz der Herausforderungen, die das Leben für uns bereithalten mag, nicht allein sind und dass wir mit etwas verbunden sind, das größer ist als wir selbst", erklärte sie laut Country Life.

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Getty Images Prinzessin Kate besucht das Nowrosjee Wadia Maternity Hospital in Mumbai

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Getty Images Catherine, Prinzessin von Wales, besucht die Earthshot-Preisverleihung in Mumbai

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