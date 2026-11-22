Miley Cyrus (33) und Maxx Morando (28) haben endlich den nächsten Schritt gewagt – sie sind verheiratet! Die Sängerin und der Liily-Schlagzeuger heirateten am Samstag in Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien. Mehrere Quellen bestätigten die Hochzeit gegenüber dem Magazin People. Die Zeremonie wurde am Swimmingpool abgehalten, wo das Paar sich unter einem großen Bogen aus weißen Blüten das Jawort gab! Auch die Familien der beiden Musiker sollen anwesend gewesen sein. Für Miley standen ihre Mama Tish Cyrus (59) und ihre Schwester Noah Cyrus (26) bereit.

Die Feierlichkeiten hatten bereits am Freitagabend begonnen. Einen Tag vor der Hochzeit kamen Miley, Maxx und ihre Liebsten zu einem gemeinsamen Probeessen zusammen. Mileys Stiefschwester Lily-Rose Purcell gewährte ihren Followern in ihrer Instagram-Story einige Einblicke in das Dinner. Dabei zeigte sie unter anderem die Speisekarte für den Abend. Ganz oben auf dem Menü waren die Buchstaben "M+M" zu lesen. Die Trauung fand rund ein Jahr nach der Verlobung statt. Der Antrag fand in Kyoto statt. Alle weiteren Details zur Hochzeit, den Gästen und Mileys Hochzeitskleid werden bisher geheim gehalten.

Miley und Maxx hatten ihre Hochzeitspläne konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Aus ihrem direkten Umfeld war vorab lediglich bekannt geworden, dass sie sich eine kleine und intime Trauung in Südkalifornien wünschten. Weder der genaue Veranstaltungsort noch die Gästeliste waren vor dem großen Tag öffentlich gemacht worden. Schon seit einiger Zeit versucht Miley, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Bereits nach der Verlobung hatte sie gegenüber People erklärt, wie überraschend es für sie sei, ihre Beziehung in einem kleinen Rahmen halten zu können. Zugleich genieße sie es, bewusster darüber zu entscheiden, welche privaten Momente sie mit der Öffentlichkeit teilte.

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Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus bei der Zeremonie für Miley Cyrus' Stern auf dem Hollywood Walk of Fame am 22. Mai 2026

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Instagram / billyraycyrus Miley Cyrus und Maxx Morando, Musiker

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