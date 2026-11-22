Kaum ist das Liebes-Aus von Kim Hnizdo (30) und Lior Beno Rosen bekannt geworden, machen alte Spekulationen wieder die Runde. Im Mittelpunkt steht dabei kein Geringerer als Chris Martin (49). Dem Coldplay-Frontmann wurde in der Vergangenheit bereits ein Flirt mit dem Model nachgesagt. Kennengelernt haben sich die beiden im Jahr 2022 auf einer Aftershow-Party im Frankfurter Hotel Roomers. Wie Bild berichtet, sollen sich Kim und Chris an diesem Abend nähergekommen sein. Zwei Jahre später stand Kim erneut im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: 2024 tauchte sie bei einem Coldplay-Konzert in München im Backstage-Bereich auf. Gerüchte über eine Romanze mit dem Sänger wies das Model damals jedoch zurück. Auch aktuell gibt es keine Hinweise darauf, dass die beiden mehr als eine frühere Bekanntschaft verbindet.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt allerdings, dass auch Chris derzeit Single sein soll. Laut Bild ist der Musiker seit dem Ende seiner Beziehung mit der Schauspielerin Dakota Johnson (37) wieder ungebunden. Ob Kim und der Brite nach ihren Begegnungen in Frankfurt und München weiterhin Kontakt haben, ist jedoch nicht bekannt. Ebenso wenig gibt es Informationen darüber, ob sich die beiden seitdem noch einmal getroffen haben.

Kim und Lior sollen nach dreieinhalb gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. Wie Bild berichtet, soll das Model nach einem gemeinsamen Urlaub in Griechenland einen Schlussstrich unter die Beziehung gezogen haben. Kim selbst hat die Trennung bislang nicht bestätigt. Auf ihrem Instagram-Profil sind allerdings keine gemeinsamen Pärchenfotos mit dem Unternehmer mehr zu finden. Ihre Liebe hatte sie ohnehin lange weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Erst im Frühjahr 2025 zeigte sie sich mit Lior auf dem roten Teppich. Noch bei ihrer Feier zum 30. Geburtstag im April im Frankfurter Roomers wirkten die beiden sehr vertraut. Damals schwärmte Kim gegenüber Bild von ihrem Partner: "Zum ersten Mal steht ein Mann wirklich an erster Stelle." Auch über eine gemeinsame Familienplanung sollen die beiden bereits nachgedacht haben. Ende 2025 ließ Kim ihre Eizellen einfrieren – Lior soll sie während der Behandlung unterstützt haben.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Kim Hnizdo und Chris Martin

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Instagram / kimhnizdo Kim Hnizdo und ihr Partner Lior

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