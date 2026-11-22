Dominik Stuckmann (34) und Anna Rossow (38) haben geheiratet! Vier Jahre nachdem sie sich bei Der Bachelor kennengelernt hatten, gaben sich der Realitystar und seine Auserwählte das Jawort. Wie Bild berichtet, fand die Trauung um 14:30 Uhr im Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt statt. Statt einer großen Gesellschaft wünschten sich die beiden eine kleine, persönliche Zeremonie. Nur 20 Gäste begleiteten sie bei diesem besonderen Moment. Mit ihrer Hochzeit sind Dominik und Anna das erste deutsche Bachelor-Paar, bei dem der Rosenkavalier die Gewinnerin seiner Staffel geheiratet hat. Anna trägt nun den Nachnamen Stuckmann. 2022 hatte Dominik ihr im Finale der RTL-Kuppelshow seine letzte Rose überreicht. Aus dem Kennenlernen vor laufenden Kameras wurde damit eine Beziehung, die die beiden jetzt mit ihrer Hochzeit besiegelt haben.

Eine größere Feier mit Freunden soll im August 2027 auf Mallorca folgen. Zunächst reisen die frisch Vermählten jedoch in die Flitterwochen nach Mauritius. Dort hatte Dominik ein Jahr zuvor um Annas Hand angehalten. Für ihre Hochzeitsreise entschieden sich die beiden deshalb noch einmal für dasselbe Hotel. "Ich werde sie genau an diesem Ort wieder zum Date ausführen", kündigte Dominik gegenüber Bild an. Auch abseits der Reise hat das Paar bereits gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet. Ein Haus haben die beiden schon gekauft, nun möchten sie den nächsten Schritt angehen. "Wir haben einen konkreten Kinderwunsch und wir werden das jetzt auch angehen", erklärten sie der Zeitung. Nach der Hochzeit steht für Dominik und Anna damit auch die Familiengründung auf ihrer gemeinsamen Wunschliste.

Dass ihre Beziehung zwischenzeitlich auf der Kippe stand, verschwiegen die beiden im Gespräch mit Bild nicht. "Wir hatten auch mal so ein Tief, wo wir darüber nachgedacht haben, ob es noch das Richtige ist." Dominik zufolge unterscheiden sie sich in einigen Punkten deutlich: Während Anna sehr strukturiert sei, gehe er selbst die Dinge eher chaotisch an. Besonders die Verteilung der Hausarbeit führte deshalb wiederholt zu Auseinandersetzungen. Nach einer Phase der Distanz suchten Dominik und Anna das offene Gespräch und teilten ihre Aufgaben neu auf. So fanden sie wieder zueinander. Mittlerweile empfindet Dominik ihre Partnerschaft als gefestigt. Auch Nachrichten anderer Frauen, die ihn nach eigener Aussage täglich erreichen, bringen die beiden demnach nicht auseinander. Anna betonte dazu: "Wir wissen, dass wir uns vertrauen können."

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ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024

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Imago Anna Rossow und Dominik Stuckmann, TV-Stars

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